Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul için peş peşe koronavirüs uyarısı!

Sağlık bakanI Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla İstanbul için koronavirüs uyarılarında bulundu. İstanbul'a yolcukluk yapacaklara, yola çıkmadan önce 7 gün boyunca sağlık durumunuzu takip edin uyarısında bulunan Bakan Koca, İstanbul'da yaşayan vatandaşlara ise, Türkiye geneli koronavirüs vakalarının %40'nın İstanbul'da olduğunu hatırlatarak, İstanbul'dan ayrılmayın uyarısında bulundu.

Fahrettin Koca'nın uyarıları şu şekilde:

İSTANBUL'A SEYAHAT EDECEKLER

"YOLCULUK İSTANBUL'A MI? Yola çıkmadan, sağlık durumunuzu 7 gün izleyin. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, tat veya koku duyusu kaybı, solunum güçlüğü vb. şikâyetiniz varsa, seyahati erteleyin. Bir sağlık kuruluşuna müracaat edin."

İSTANBUL'DAN AYRILMAYIN

"İSTANBUL'DAYSANIZ, AYRILMAYIN. Türkiye'deki vakaların %40'ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin."

BÜYÜKLERE ZİYARETİ ERTELEYİN

İSTANBUL'A DÖNEN BÜYÜKLERİNİZİ BİR SÜRE ZİYARET ETMEYİN. Kışı daha rahat şartlarda geçirmek için şehre gelen, çoğunluğu ileri yaşlardaki nüfusu, bazı riskler bekliyor. Vakaların %40'ı burada. Yüz yüze ziyaret sakıncalı. Lütfen büyüklerinizin ihtiyaçlarını telefonla öğrenin.