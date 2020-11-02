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Haberler Gündem Haberleri Deprem bölgesinden son dakika: Seda Dinçer'den acı haber geldi! İzmir'de enkaz altında kalan genç kıza milyonlar "Dayan Seda" demişti...

bölgesinden son dakika: 'den acı haber geldi! 'de enkaz altında kalan genç kıza milyonlar "Dayan Seda" demişti...

Gelen son dakika haberine göre; 30 Ekim tarihinde meydana gelen 6.6'lık depremi'nde enkaz altında kalan 'den acı haber geldi. Yıkılan ve hasar gören binalarda arama kurtarma çalışmaları sürerken depremden saatler sonra bölgede halen umutla çalışmalar sürüyor. Sosyal medyada #DayanSeda paylaşımları ile gündeme gelen Seda Dinçer'in kurtarılması için görevler yoğun bir çalışma başlatmış ve genç kızın bulunduğu nokta belirlenmişti. Ancak acı haber duyuruldu. Seda daha fazla dayanamadı…

Giriş Tarihi: 3.11.2020 00:38 Son Güncelleme: 3.11.2020 00:38 ABONE OL
Son dakika: Milyonlar Dayan Seda dedi! İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı!

Son dakika haberler… depreminde enkaz altında olduğu belirlenen 'in arama kurtarma çalışmaları sürüyordu. Özellikle genç kızın sosyal medyada gündeme gelmesi ile beraber tüm Türkiye o çalışmadan gelecek iyi habere kilitlenmişti. Twitter'da #DayanSeda hashtagleri ile umut dolu bekleyiş sürerken acı haber geldi. Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

MİLYONLAR "DAYAN" DEDİ! SEDA DİNÇER'DEN ACI HABER GELDİ…

Doğanlar Apartmanı, Barış Sitesi, Rıza Bey Apartmanı başta olmak üzere, yıkılan ve hasar gören binaların katlarının çoğunda arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken halen enkaz altında bulunan Seda Dinçer'in kurtarılmasına yönelik yoğun çaba gösteren ekipler ne yazık ki genç kızın cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi…

Son dakika: Milyonlar Dayan Seda dedi! İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı!

ÇALIŞMALAR O BÖLGEDE SEDA İÇİN YOĞUNLAŞMIŞTI!

'de, depremde yıkılan Doğanlar apartmanı enkazından 'in çıkarılması için çalışmalar yoğunlaştırılmıştı.

İzmir'de yaşanan faciasında Doğanlar apartmanındaki enkaz altında kalan İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümü ikinci sınıf öğrencisi Seda Dinçer'in (20) moloz yığınlarının altından çıkartılması için çalışmalar sürüyor, Arama kurtarma çalışmaları bölgede aralıksız devam ediyordu...

Son dakika: Milyonlar Dayan Seda dedi! İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı!

ACI HABERİ GELDİ!

'deki depremde enkaz altında kalan 21 yaşındaki 'in cansız bedenine ulaşıldı.

Son dakika: Milyonlar Dayan Seda dedi! İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı!

Seda'nın enkazında arkadaşlarıyla görüntülü konuştuğu ifade edilmiş sosyal medya tek yürek olmuş #DayanSeda hashtagi ile milyonlarca paylaşım yapılmıştı...

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Deprem bölgesinden son dakika: Seda Dinçer'den acı haber geldi! İzmir'de enkaz altında kalan genç kıza milyonlar "Dayan Seda" demişti...
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