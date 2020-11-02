Deprem bölgesinden son dakika: Seda Dinçer'den acı haber geldi! İzmir'de enkaz altında kalan genç kıza milyonlar "Dayan Seda" demişti...

Son dakika haberler… İzmir depreminde enkaz altında olduğu belirlenen Seda Dinçer'in arama kurtarma çalışmaları sürüyordu. Özellikle genç kızın sosyal medyada gündeme gelmesi ile beraber tüm Türkiye o çalışmadan gelecek iyi habere kilitlenmişti. Twitter'da #DayanSeda hashtagleri ile umut dolu bekleyiş sürerken acı haber geldi. Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

MİLYONLAR "DAYAN" DEDİ! SEDA DİNÇER'DEN ACI HABER GELDİ…

Doğanlar Apartmanı, Barış Sitesi, Rıza Bey Apartmanı başta olmak üzere, yıkılan ve hasar gören binaların katlarının çoğunda arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken halen enkaz altında bulunan Seda Dinçer'in kurtarılmasına yönelik yoğun çaba gösteren ekipler ne yazık ki genç kızın cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi…