Televizyon elektromanyetik dalgalar şeklinde yayılan ses ve görüntülerin hoparlör ve ekran ile birlikte alıcıya ulaşmasını sağlayan elektronik bir aygıttır. İlk yayın 1929 yılında yayınlanmakla birlikte günümüzde 3 D, HD ve LCD gibi türleri bulunuyor. Günümüzde sık kullanılan teknolojik araçlardan olan televizyonun tarihi 1925 yılına dayanmaktadır. Çocukluğundan beri elektronik konusundaki merakı ile bilinen televizyon mucidi, daha 12 yaşındayken telefon santrali kurarak başarı merdivenlerinin ilk adımını atmıştır. Yaşamı boyunca bitmek bilmeyen elektronik tutkusu sonunda onu dünyada herkes tarafından merak edilen bir insan yapmıştır. Peki, televizyonu kim icat etti? Televizyon ne zaman icat edildi, kim buldu? İşte televizyon icadı ile ilgili merak edilenler…

TELEVİZYONU KİM BULDU?

Televizyonu icat eden kişi İskoç mühendis John Logie Baird'e aittir. Dünyanın ilk mekanik televizyonu kurarak bunu sergiledi. 6 yaşından beri mucit olmayı arzulayan John Baird'e birçok çark ve parçalardan meydana getirdiği televizyonu oluşturdu. Tasarımında 1894 yılında mühendis Paul Nipkow tarafından icat edilmiş olan ve görüntüleri elektrik sinyalleri olarak ilerletmek için tarayıcı bir delikli disk kullandı. Televizyona sinyallerin ulaşması ampulün parlaklığını hızla değiştirmesi sonucu hareketli delikler ve değişen parlaklık bir araya geldiğinde bir takım hareketli görüntüler meydana gelmeye başlamıştı. Mercekler yardımı ile görüntü büyültüldüğünde görüntü bulanık ve titrek olsa da televizyon icadının önemli bir basamağını atlamış bulunmaktaydı.

TELEVİZYON NE ZAMAN İCAT EDİLDİ?

Televizyon 1923 yılında İngiltere sınırları içinde üretilmiştir ancak yapım aşaması bu yılardan daha öncesine dayanmaktadır. Bu tarihten önce bazı mucitler televizyon benzeri cihazlar üretmiştir, ancak başarısızlıkla sonuçlanması üzerine mucit John Logie Baird televizyona tam olarak benzeyen bir buluşa adım atmıştır. Bu nedenle televizyonun gerçek icadı John Logie Baird olarak kabul edilmiştir.

1884 yılında ilk TV örneği Paul Nİpkow'a ait olmakla birlikte sonucun hüsran olması icadın tasarım olarak kullanılmasına neden oldu. Ardından 1987 yıllarında Karl Ferdinand Braun tarafından üretilerek katot ışıkları ile çalışan bir TV tasarımı ortaya çıkmaktaydı. Katot ışıklarının televizyon teknolojisine katkılar sağlamsı üzerine, John Logie Baird tarafından 1925 yılında tam anlamıyla çalışan televizyon icat edildi. O zamanlar Televizyon yapımında balmumundan nakış iğnesine kadar kullanılan ilginç malzemeler bulunuyordu. İlk görüntünün sağlanması ve yayına geçmesi ile televizyon tamamlanmış olmakla birlikte pek ciddiye alınmadı. 1929 yılında BBC kanalının yayınlanması üzerine televizyon büyük ilgi görmeye başladı. Yayınlanan görüntüler haber yayını ve müzik yayını olmak üzere 2 aşamaya ayrılıyordu.