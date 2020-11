Tüm yaraları saracağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen Samsun 7. Olağan İl Kongresi'ne ve TCDD Samsun Garı'ndaki Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonu'nun Tamamlanması Töreni'ne katıldı.Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kongresi'nin kritik bir dönüm noktası teşkil edeceğini belirterek, "Samsun'dan bu önemli kavşakta çok daha fazla destek bekliyorum" diye konuştu. AK Parti'yi şahsi hesapları ve hedeflerinin aracı olarak kullanmak isteyenlerin karşılarında milleti bulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şu mesajları verdi:Seferihisar merkezli olarak İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle bir kez daha İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an itibariyle 58 vefatımız var, 896 yaralımız var ve bunların 200 kadarı şu anda tedavide, ama bunun dışındakiler taburcu edilmiş vaziyetteler. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bugüne kadar ki tüm afetlerde olduğu gibi İzmir depreminde evlerini kaybeden vatandaşlarımızı da kısa sürede konutlarına kavuşturacağız hasar tespiti ile yıkılan ve yıkılması gereken binaların enkazlarının kaldırılmasının ardından hemen çalışmalara başladık. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız bütün ekipleri ve imkânlarıyla felaket bölgesinden gereken her şeyi yapıyor. Dün Van Kongresi'nden İzmir'e geçmek suretiyle orada kriz merkezi ile arkadaşlarımıza toplantımızı yaptık. Ve bir enkaz bölgesine giderek orada da bilgileri aldık, depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız. Rabbimden ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten musibetten korumasını temenni ediyorum.Ekonomiye yönelik saldırıların da maliyetleri oldu. Hedeflerimize ulaşmak için hızla yol alırken kimi alanlarda bizi yavaşlattılar ama hamdolsun ülkemizi bu kutlu yoldan geri döndüremediler. Aynı şekilde Rabb'ime binlerce hamdolsun; milletimizin birliğini, şu içinde bulunduğumuz beraberliğini bozamadılar. Bunun için kurdukları tuzakların hepsini de başlarına geçirdik.Bir yandan ülke içindeki sıkıntılara çözümler üreteceğiz, diğer yandan bölgedeki projeleri hayata geçireceğiz. Geçmişte uzunca bir süre ülkemizi istedikleri gibi yönlendirmek, istedikleri gibi biçimlendirmek için kullandıkları araçları birer birer ellerinden aldık. Bizim dönemimizde de aynı oyunları oynadılar ve hep hüsrana uğradılar. Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar, terörle dize getiremediler, darbeyle yıkamadılar, tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler. Türkiye'yi ekonomiyle de alt edemeyecekler. Salgın döneminde tüm dünya kasıp kavrulurken, biz sadece kendi ayaklarımızın üzerinde durmakla kalmadık yardım isteyen her yere de el uzattık. Şu ana kadar 155 ülkeye yardım elimizi uzattık. Yok demedik, herkesin yardımına koştuk. Maske, tulum, ilaç gönderdik. Ne varsa elimizde paylaştık.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongrenin ardından Samsun-Sivas demiryolu hattı modernizasyonunun tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Erdoğan, "Samsun-Sivas Rehabilitasyon Projesi, Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyonu yatırımıdır. Toplam tutarı 350 milyon euroyu bulan bu yatırımın 153 milyon euroluk kısmı AB hibe fonlarından karşılanmıştır. Samsun-Sivas arasındaki 431 kilometrelik demiryolu hattı tüm alt yapısı ve üst yapısıyla birlikte yenilendi. 42 adet tarihi köprüden 17'sinde güçlendirme yapılarak, tarihi köprülerin tamamı restore edildi. 37 adet köprü yıkılarak yeniden inşa edildi, 121 adet hemzemin geçidin güvenliği sağlandı. Samsun- Sivas arasında 8 saat 50 dakika olan seyahat süresi, 5 saat 45 dakikaya düştü" diye konuştu. Erdoğan, ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'ya açan bu demir yolu hattının, lojistik taşımacılığa yeni bir ivme kazandıracağını belirttti.Her büyük mücadelede, her büyük sıçrayışta olduğu gibi bedeller ödedik. Terörle mücadelede, darbe girişimlerinde, sınır ötesi harekatlarımızda şehitler verdik. İdlib'de, Afrin'de, bütün bunlarla beraber bizler Zeytin Dalı'nda, Pençe Harekatı'nda şehitler verdik ama şunu unutmayın her şehit bizim için arazilerin vatan olması demektir. Eğer bir vatana sahipseniz bu böyle oluyor.