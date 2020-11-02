Yanardağ patlaması nedir, nasıl oluşur? Yanardağ patlaması en çok hangi bölgede görülür?

Yaygın bir doğal afetlerden birisi olan yanardağ ya da volkan patlaması olayı oldukça tehlikeli durumlardan biridir. Bu durum genellikle Dünya'nın iç tabakalarında bulunan kaya parçalarının, gazların ve lavların yerkürenin altı ile üstünü birleştiren bir bacadan püskürdüğü dağa verilen ad olarak bilinmektedir. Yanardağ patlaması olayı sera etkisine katkısı minimum seviyedir. Volkanik patlamalar küresel ısının düşmesine sebep olmaktadır. Yanardağ patlaması yağışı nasıl olur? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

YANARDAĞ PATLAMASI NEDİR?

Dünyanın belirli bölgelerinde yanardağ patlamaları ya da diğer bir adı ile volkan patlamalar meydana gelmektedir. Dünya'nın iç tabakalarında bulunan, yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkta ergimiş ya da erimiş kayaların yeryuvarlağının yüzeyinden dışarı püskürerek çıktığı yer şekli olarak bilinmektedir. Yanardağ patlaması sonucu büyük yangınlar ortaya çıkabilmektedir. Çok tehlikeli bir doğa olayı olduğu için yanardağ hakkında bilimsel çalışmalar devam etmektedir.

YANARDAĞ PATLAMASI NASIL OLUR?

Yanardağ patlaması oluşumu şu şekildedir; magmanın akışkanlığı yüksekse içindeki çözünmüş gazlar kolayca kaçar ve magma yüzeye ulaştığında lav akıntısı şeklinde hareket etmeye başlar. Fakat magmanın akışkanlığı düşükse içinde bulunan gazlar kaçamaz ve artan basıncın etkisiyle magma patlayarak yüzeye çıkar. Bu duruma da yanardağ ya da volkan patlaması adı verilir.

YANARDAĞ PATLAMASI EN ÇOK HANGİ BÖLGEDE GÖRÜLÜR?

Yanardağ patlamasının en yoğun olduğu bölge Pasifik Okyanusu'nun kenarları olarak bilinmektedir. İzlanda, Filipinler, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Endonezya, Japonya, Papua Yeni Gine, İtalya gibi ülkelerde yanardağ patlamaları görülmüştür. Yanardağ patlaması en çok hangi iklimde görülür? Sorusunun yanıtı ise iklime göre çok fark etmemektedir. Daha çok yanardağın bulunduğu yer ve oluşumu dikkate alınmaktadır.

Tsunami nedir, nasıl oluşur? Tsunami en çok nerede, hangi kıtada ve iklimde görülür?

Kasırga nedir, nasıl oluşur? Kasırga en çok hangi iklimde, bölgede görülür?