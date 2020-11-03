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9 kişi yakalandı müteahhit ve fenni mesullere gözaltı

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 3.11.2020 ABONE OL
9 kişi yakalandı müteahhit ve fenni mesullere gözaltı
İzmir depreminde yıklan binalar ile ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yıkılan ve hasar alan binaların müteahhitleri hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda; Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A. ile fenni mesul O.A., Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ., Yılmaz Erbek Apartmanındaki market sahibi R.Y., market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B., Emrah Apartmanı Fenni mesulü T.A., Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D., Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alındı. Ayrıca iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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9 kişi yakalandı müteahhit ve fenni mesullere gözaltı
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