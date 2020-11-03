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9 PKK /’li terörist etkisiz hale getirildi

Giriş Tarihi: 3.11.2020 ABONE OL
9 PKK /YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde PKK/YPG'li 9 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

2 TERÖRİST TESLİM OLDU
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 2 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. ANKARA
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9 PKK /YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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