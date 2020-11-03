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AK Partili Kurtulmuş'tan 'daki terör saldırısı ile ilgili net mesaj: Başaramayacaklar

, 'nın başkenti 'daki saldırılara ilişkin paylaştığı taziye mesajında, "Terör örgütleri insanları inanç farklılıkları ile birbirine düşürmeyi, temelinde İslam düşmanlığını yaymayı amaçlamaktadır. Başaramayacaklar" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 3.11.2020 08:41 ABONE OL
AK Partili Kurtulmuş'tan Viyana'daki terör saldırısı ile ilgili net mesaj: Başaramayacaklar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki saldırılara ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terörün kanlı yüzünü Avusturya'da gösterdiğini bildirdi.

Terörün bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Viyana'da gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerimizi bildiriyoruz. Avusturya halkının başı sağ olsun. Dini, dili, milliyeti ne olursa olsun terör, insanlık suçudur. Terör örgütleri insanları inanç farklılıkları ile birbirine düşürmeyi, temelinde İslam düşmanlığını yaymayı amaçlamaktadır. Başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.

Dünyayı teröristlerin arkasındaki karanlık odaklara karşı birlik olmaya davet eden Kurtulmuş, "Tüm dünyayı, insanlığı hedef alan bu vahşi saldırılar karşısında 'ama', 'fakat' demeden sadece teröristlere değil onların arkasındaki karanlık odaklara karşı da birlik olmaya davet ediyoruz." mesajını paylaştı.

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AK Partili Kurtulmuş'tan Viyana'daki terör saldırısı ile ilgili net mesaj: Başaramayacaklar
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