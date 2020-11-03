Bakırköy Belediyesi'ne toplu sözleşme protestosu

Bakırköy Belediyesi'nde yönetimin 30 aydır toplu sözleşme yapmadığını belirten işçiler kazanılmış haklarının ellerinden alınıp 900 TL kazançlarından düşüş talebinde bulunulduğunu belirterek protesto eylemine devam ettiler. Özgürlük Meydanı'nda toplanan, 28 Ağustos'tan bu yana 12'nci eylemlerini gerçekleştiren çalışanlar, buradaki basın açıklamasının ardından belediye binası önüne yürüdü. Sloganlar atan "Toplu Sözleşme Hakkımız Gasp Edilemez" yazılı pankart taşıyan grup, olaysız dağıldı.



Grup adına konuşan Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Adem Erdem, "Yaklaşık 20 aydır toplu sözleşmelerimiz imzalanmıyor. Aynı şekilde işçi arkadaşlarımızın da 30 aydır toplu sözleşmeleri yenilenmiyor. Üzerine de mevcut kazanımlarımız elimizden alınmak isteniyor. 900 lira kazançlarımızdan düşme talep ediliyor işveren tarafından. Makul düşünen bir bireyin de kabul edemeyeceği bir durum. Günümüz şartlarında bir pahalılık yaşıyoruz. İşçi memur el ele eylemimizi yapacağız" dedi.





"2 İŞÇİ ARKADAŞIMIZ İŞTEN ÇIKARILDI"



Erdem, "Bu birlikteliği kırmak için 2 işçi arkadaşımız işveren tarafından ,eylemlere katıldıkları için işten çıkarıldı, kovid bahanesiyle. Halbuki belediye başkanına da ifade ettik eğer kovid gerekçeyse bu belediyede arkadaşlarımız, anneler ve babalar gününde kapı kapı çiçek dağıttı. O gün de kovid vardı. Demek ki siz sendikal faaliyetlere gözdağı vermek için arkadaşlarımızı işten çıkarıyorsunuz." diye konuştu.