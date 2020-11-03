Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert 'deprem' tepkisi

"Bu süreçte bizi en çok üzen birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, dayanışmaya en çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde yalan ve provokatif haberlerle gündemi zehirlemeye çalışanların ortaya çıkmasıdır" açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirdi.

YALANLARA SARILIYORLAR!

Erdoğan, "Kızılay'ın deprem bölgesinde olmadığından bizim İzmir'e geldiğimizde müzikle karşılandığımıza, depremzedelere çadır verilmediğinden sosyal medyadaki provokasyonlara kadar pek çok yalan tedavüle sürüldü. Kimi siyasi parti yöneticilerinin de bu oyunun içinde yar alması, yalanların ve iftiraların yayılmasına hizmet etmesi, hatta bizzat bunun kaynağı olması çok daha üzüntü vericidir. Daha bu sabah bir evladımızı yıkıntılar altından canlı olarak çıkarmanın sevincini yaşadığımız bir günde enkazların hala kaldırılamadığından şikayetçi olacak kadar cahil, izansız, vicdansız bir kişi ile deprem tartışması yapmak millete zulümdür. Üstelik bu terbiyesizliği geçmişte onbinlerce insanın ölümüyle sonuçlanan depremlerdeki becerisizlikleri, çaresizlikleri, ilgisizlikleri tescilli olan bir partinin mensupları yapıyor.

Başkan Erdoğan'dan muhalefete tepki: "Gündemi zehirliyorlar" | Video

"KIZILAY ÇADIRINDA 'BİR TANE KIZILAY ÇADIRI GÖRMEDİM' DİYOR!"

Kızılay'ın çadırından içeriye girip de 'bir tane Kızılay çadırı görmedim' diyecek kadar yalanla tescilli olan ana muhalefetin başındaki bu zat maalesef bu yalanlarını bırakmadı hala devam ediyor. Deprem gibi ortak bir acıyı istismar edenlerin sıfatları ne olursa olsun, insanlıktan nasibini almamış, kalbi kin ve nefretle kararmış mahluklar olduğuna inanıyorum. Böyle bir meseleyi dahi bize iftira aracı haline dönüştürmek isteyen bu mahlukları milletimizin vicdanına ve takdirine havale ediyorum. Bu vesile tüm İzmirlilere geçmiş olsun diyorum.

İzmir milletvekilisin, acaba İzmir'de kaç gün kaldın? '5 gündür hala enkaz kalkmadı' diyorsun, ne kaldın İzmir'de? Senin oradan çıkmaman gerekirdi. Orada senin bölgeyi dolaşman gerekirdi. Bunu yapmayacaksın ama iftiraya devam edeceksin. Kızılay'ın orada aktif olmadığını söyleyeceksin. Biz Kızılay'la da, AFAD ile de birçok STK ile de oradaydık. Biz son ana kadar da Bay kemal oradan çıkmayacağız. İnanacağız ki artık bunların altında herhangi bir canlı yok, ondan sonra işimizi bitireceğiz. Neredeyse Kabinemizin tamamı oradaydı.

Kriz merkezinde ben neredeyse tüm Kabinemle toplantı yaptım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da oradaydı. Biz toplantıyı da orada yaptık. Çünkü değerlendirmeleri iyi yapmamız gerekiyor. Biz kabile yönetmiyoruz, biz Türkiye Cumhuriyeti Devletini yönetiyoruz. İzmir gibi büyük bir şehirde, böyle büyük bir felaket oldu, bu felakette biz bütün imkanlarımızla seferber olduk. Bu seferberliğimiz son ana kadar da devam edecek. Temenni ederdim ki, ana muhalefetin başındaki bu zat arayıp da 'bize ne düşer' bunu sorsun" ifadelerini kullandı.