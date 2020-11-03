Can kaybı 95’e yükseldi

Depremde ölenlerin sayısı 95'e ulaştı. Yaralanan 994 kişiden 847'si taburcu edildi. 147 kişinin tedavisi ise sürüyor. Arama ve kurtarma çalışması başlatılan, aralarında 15 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı ancak 32 kişiye mezar olan Emrah Apartmanı'nın da bulunduğu 12 binada çalışmalar tamamlandı, 5 binada ise çalışmalar sürüyor. 6.6 büyüklüğündeki depremden bu yana 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde bin 324 artçı sarsıntı yaşandı. Son olarak Urla ilçesi açıklarında dün saat 22.16'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.Deprem anında 57 kişinin olduğu tahmin edilen Rıza Bey Apartmanı'nda aralıksız süren çalışmalara pazar akşamı saatlerinde yanda bulunan binanın sallanması üzerine yarım saat kadar ara verildi. Hâlen bina enkazı altında olduğu düşünülen 33 kişi için çalışma yapılıyor.