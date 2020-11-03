İzmir'de, Emrah Apartmanı enkazında anne ve babasını kaybeden, kendisi de yaklaşık 3 saat sonra kurtarılan üniversite öğrencisi Arif Emre Nayman, deprem anında yaşadıklarını anlattı.Deprem sırasında annesi Fatma Nihal Nayman ve babası emekli Astsubay Özkan Nayman ile birlikte Emrah Apartmanı'ndaki evlerinde bulunan ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Arif Emre Nayman, sarsıntı başlayınca odasındaki ranzanın yanına çöktü. Ayaklarına duvar devrildikten sonra ekipler tarafından kurtarılan ve ayaklarında kırık olan Nayman'ın tedavisi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisinde devam ediyor. Göçük altında kalan Nayman'ın anne ve babası ise hayatını kaybetti. Arif Emre Nayman "Ailemden bir ben kaldım. Depreme dayanıklı binalar yapılması gerekir. Daha sağlam evler yapılsın. Bizim evin yanındaki evler sağlamken bizimki yıkıldı ve bizim apartmandan çok az kişi kurtulmuş. O yüzden binaların daha sağlam yapılmasını istiyorum" dedi.