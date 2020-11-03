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'lı caniye talimat veren terörist de yakalandı

İstanbul'da sahte kimlikle yakalanan ve tutuklanan 'lı terörist İ.Y. hapse mahkum edilince itirafçı oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturma Bürosu'nca ifadesi alınan İ.Y.'nin itirafları adeta kan dondurdu. İfadesi alınan İ.Y., "2012-2013'te 'de bulundum. Bana izletilen video 8-9 yıl öncesinde çekilmiş ve bana ait. Videodaki kişiyi yaralı olarak bulduk. Can çekiştiğini gördüğümüz kişiyi ben öldürdüm. Talimatı A.T. verdi. Öldürdüğüm kişi, hamile bir kadına ve 2 kızına tecavüz etti. Kadını öldürdü. Sonra da karnını keserek bebeğin cansız bedeni çıkarıldı" dedi.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 3.11.2020 21:47 Son Güncelleme: 3.11.2020 22:03 ABONE OL
DEAŞ'lı caniye talimat veren terörist de yakalandı

İstanbul'da sahte kimlikle yakalanan ve tutuklanan DEAŞ'lı terörist İ.Y. hapse mahkum edilince itirafçı oldu.

"KARNINI KESEREK BEBEĞİN CANSIZ BEDENİNİ ÇIKARDI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturma Bürosu'nca ifadesi alınan İ.Y., "2012-2013'te Suriye'de bulundum. Bana izletilen video 8-9 yıl öncesinde çekilmiş ve bana ait. Videodaki kişiyi yaralı olarak bulduk. Can çekiştiğini gördüğümüz kişiyi ben öldürdüm. Talimatı A.T. verdi. Öldürdüğüm kişi, hamile bir kadına ve 2 kızına tecavüz etti. Kadını öldürdü. Sonra da karnını keserek bebeğin cansız bedeni çıkarıldı" dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında A.T. de yakalandı ve "Canavarca Hisle ve Eziyet Çektirerek Öldürme Suçuna Azmettirme" suçundan cezaevine gönderildi. İki caniyle ilgili soruşturma sürüyor.

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DEAŞ'lı caniye talimat veren terörist de yakalandı
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