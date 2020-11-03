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Bakan Çavuşoğlu'ndan Viyana'daki terör saldırısına tepki! "Bu acı günde halkının yanındayız"

, 'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili "Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası iş birliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız." ifadesini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 09:11 Son Güncelleme: 3.11.2020 09:35 ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu'ndan Viyana'daki terör saldırısına tepki! Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili "Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası iş birliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız." ifadesini kullandı.

TERÖR KARANLIK YÜZÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Viyana'da terörün karanlık yüzünü bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası işbirliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Viyana'daki terör saldırısına tepki! "Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız"
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