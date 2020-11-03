Göbeklitepe Kültür Evi ihaleye çıktı

Haliliye'de ilçenin vizyonuna yön verecek projeler bir bir hayata geçiriliyor. Bu çerçevede Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın yoğun girişimleri çabaları sonucu 'Göbeklitepe Kültür Evi' projesi için gerekli tüm hazırlıklar tamamlanarak ihalesine çıkıldı.

HİBE İLE HAYATA GEÇİRİLECEK



Yüzde 50 Kültür ve Turizm Bakanlığı hibesi ile hayata geçecek olan Göbeklitepe Kültür Evi içinde kütüphane, konferans salonu, gastronomi merkezi ve el sanatları merkezlerini de barındıracak.

KURSLAR DA VERİLECEK



Dört kat, 2 bin 900 metrekare kapalı alan ve yaklaşık 4 bin metrekare toplam alana sahip olan Göbeklitepe Kültür Evi bünyesinde ayrıca okuma salonları, kitap kafe, kütüphane, fuaye alanları, konferans salonu, mescit, mutfak, atölyeler, sergi salonu ve sınıflar yer alacak.

Merkezde kentin kadim yöresel tatlarının yanı sıra, geniş kültürlerin tatlarına dair de eğitimler verilmesi planlanırken; el sanatları merkezinde ise cam sanatı kursu, porselen sanatı ve ahşap oyma işleme kursuları gibi birçok alanda kurslar verilecek.