İstanbul’da şok olay! “Eserleri bulduk ve el koyduk” dediler ama...

İstanbul'da iki güvenlik görevlisi, Mimar Sinan Üniversitesi'nden çaldıkları beş farklı "Hat Eseri" Antikacılar Çarşısı'nda bir antikacıya sattı. Olayın gerçek yüzü ortaya çıkınca yakalanacaklarını anlayan iki şüpheli; sattıkları eserleri geri alarak Mimar Sinan Üniversitesi'nin yönetimine "Antikacılar Çarşısı'nda bulduk ve el koyduk" dedi ve eserleri Mimar Sinan Üniversitesi'nin yönetimine iade etti. İki güvenlik görevlisi gerçek ortaya çıkınca gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Polisleri'ni harekete geçiren soruşturma bir ihbar üzerine açıldı. İddialara göre; İstanbul Şişli'de bulunan Antikacılar Çarşısı'nda antikacılık yapan Emrah A. yanına gelen iki kişiden 27 bin lira karşılığında beş farklı "Hat Eseri" satın aldı. Emrah A., aldığı eserleri bir koleksiyonere gösterdiğinde; eserlerin arkasında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin mührü olduğu fark edildi. Emrah A. önce eserleri satın aldığı kişileri aradı ve parasını geri istedi. Daha sonra ise Mimar Sinan Üniversitesi'ne giderek yetkililere durumu anlattı.





"ANTİKACILAR ÇARŞISI'NDA BULDUK" DEDİLER



Eserleri satan üniversitenin güvenlik görevlileri Ömer G. ve Sergen K., durumun fakülte yönetimine bildirildiğini öğrenince hemen tekrar İstanbul Şişli'de bulunan Antikacılar Çarşısı'na gitti ve eserleri geri aldı. İki kişi daha sonra üniversiteye dönerek "Bu eserleri Antikacılar Çarşısı'nda bulduk. Bizim okulun olduğunu görünce de el koyduk" diyerek eserleri okul yönetimine teslim etti.





İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI



Eserleri üniversiteye iade ederek kurtulacaklarını düşünen iki güvenlik görevlisi, gerçek ortaya çıkınca İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti'ne götürülen şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı. Eserler ise muhafaza altına alındı.