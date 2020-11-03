İzmir depremi İstanbul’daki binaları yıktırıyor!

İzmir'de meydana gelen ve yüz kişinin ölümüne bine yakın kişinin yaralanmasına neden olan 6.6 şiddetindeki depremden sonra daha önce İstanbul'da meydana gelen 5.8 depreminde hasar gören 8 binanın yıkımına başlanıldı.





İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından İstanbul Büyükçekmece'de geçtiğimiz yıl meydana gelen 5.8'lik Silivri depreminin ardından 8 binada hasar tespiti yapılmıştı. Büyükçekmece'de devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan 8 ayrı binada yıkım çalışmaları başladı. Yıkımı yapılan binalardan birisinin geçtiğimiz yıl Eylül ayında Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremde hasar gören ve boşaltılan 34 yıllık bina oldu.





Türkiye'nin tamamında bina çıkmalarını ortadan kaldırarak binalara az veya çok zarar veren bu çıkma meselesinin halledilmesi gerektiği kaydedilirken İzmir'deki depremde hasar alan binaların birçoğunda çıkma tabanlar olduğu hatırlatıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün "Bu çıkmalar binanın yıkılmasına sebebiyet veriyor Binaların ayakta durması daha zor oluyor. Aşağısı dar yukarısı geniş oluyor. Yükler deprem hareketi ile sağa sola basmaya başladığında bu çıkmalar binaların aleyhine oluyor. Türkiye'de bu sistemin oluşturulması şart" dedi.