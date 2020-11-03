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Son dakika: 'de depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı, hayatını kaybetti

'deki depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı yaşamını yitirdi. Helim Amca'nın ölümünün ardından akıllara kurtarma görevlisinin, "Helim Amca, sakın kendini bırakma, kurtuluş enkazdan çıkmak değil, asıl kurtuluş, hastaneden çıkmak" sözleri geldi.

Giriş Tarihi: 3.11.2020 17:48 Son Güncelleme: 3.11.2020 18:49 ABONE OL
Son dakika: İzmir'de depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı, hayatını kaybetti

Helim Sarı (62), kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaşam savaşını kaybetti.

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Depremin meydana geldiği 30 Ekim'de, alışveriş için Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki markete giden Helim Sarı, enkaz altında kalmıştı.

Sarı, yaklaşık 26 saat sonra enkaz altından çıkarılmış, o anların görüntüleri paylaşılmıştı. Sarı, arama kurtarma görevlisinin kendisini almadan gitmeyeceğini söylemesi üzerine "İnşallah" karşılığını vermişti.

AKILLARA KURTARMA GÖREVLİSİNİN SÖZLERİ GELDİ
Helim Amca'nın ölümünün ardından akıllara kurtarma görevlisinin, "Helim Amca, sakın kendini bırakma, kurtuluş enkazdan çıkmak değil, asıl kurtuluş, hastaneden çıkmak" sözleri geldi.

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Son dakika: İzmir'de depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı, hayatını kaybetti
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