Son dakika: İzmir'de depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı, hayatını kaybetti

Helim Sarı (62), kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaşam savaşını kaybetti.
Son dakika: İzmir'de 26 saat sonra bir kişi daha enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı
Depremin meydana geldiği 30 Ekim'de, alışveriş için Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki markete giden Helim Sarı, enkaz altında kalmıştı.
Sarı, yaklaşık 26 saat sonra enkaz altından çıkarılmış, o anların görüntüleri paylaşılmıştı. Sarı, arama kurtarma görevlisinin kendisini almadan gitmeyeceğini söylemesi üzerine "İnşallah" karşılığını vermişti.
AKILLARA KURTARMA GÖREVLİSİNİN SÖZLERİ GELDİ
Helim Amca'nın ölümünün ardından akıllara kurtarma görevlisinin, "Helim Amca, sakın kendini bırakma, kurtuluş enkazdan çıkmak değil, asıl kurtuluş, hastaneden çıkmak" sözleri geldi.