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'den son dakika haberi: 'ndan acı haber! Diş hekimlerinin cansız bedenine ulaşıldı

'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin ardından bir acı haber daha geldi. Bayraklı'da yıkılan 'nda yapılan arama çalışmalarında diş hekimleri Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz alanında umutlu bekleyişlerini sürdüren kadınlardan birinin, cansız bedenlerin çıkarılması sırasında 'Kızım' diye feryat ettiği duyuldu.

DHA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 08:52 Son Güncelleme: 3.11.2020 09:14 ABONE OL
İzmir'den son dakika haberi: Rıza Bey Apartmanı'ndan acı haber! Diş hekimlerinin cansız bedenine ulaşıldı

'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde Bayraklı'da yıkılan 'nın enkazında yapılan arama çalışmalarında diş hekimleri Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Taner ve Doğan'ın ellerinde tıbbi eldiven olduğu belirtildi.

İzmir'den son dakika haberi: Rıza Bey Apartmanı'ndan acı haber! Diş hekimlerinin cansız bedenine ulaşıldı

Merkez üssü Ege Denizi'nde, Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bayraklı ilçesi Manavkuyu'daki 'nın enkazında yapılan çalışmalarda bugün saat 07.00'de 2 kadının cansız bedenlerine ulaşıldı.

İzmir'den son dakika haberi: Rıza Bey Apartmanı'ndan acı haber! Diş hekimlerinin cansız bedenine ulaşıldı

ELLERİNDE TIBBİ ELDİVENLER BULUNUYORDU

Ellerinde tıbbi eldiven bulunan kişilerin binanın birinci katında bulunan özel diş kliniğindeki diş hekimleri Aslı Taner ve Zarife Doğan'a ait olduğu belirlendi.

İzmir'den son dakika haberi: Rıza Bey Apartmanı'ndan acı haber! Diş hekimlerinin cansız bedenine ulaşıldı

'KIZIM' DİYE FERYAT ETTİ

Diş hekimlerinin cenazeleri ambulansla, Ege Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Enkaz alanında umutlu bekleyişlerini sürdüren kadınlardan birinin, cansız bedenlerin çıkarılması sırasında 'Kızım' diye feryat ettiği duyuldu.

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İzmir'den son dakika haberi: Rıza Bey Apartmanı'ndan acı haber! Diş hekimlerinin cansız bedenine ulaşıldı
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