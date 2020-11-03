İzmir'den son dakika haberi: Rıza Bey Apartmanı'ndan acı haber! Diş hekimlerinin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında yapılan arama çalışmalarında diş hekimleri Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Taner ve Doğan'ın ellerinde tıbbi eldiven olduğu belirtildi.

