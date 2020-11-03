İzmir'den son dakika haberi: Rızabey apartmanında son katlara ulaşıldı, tüp bebek ikizlerden kahreden haber geldi

BİR SÜREDİR AYRI YAŞIYORLARDI

Bir süredir ayrı yaşayan çiftin çocukları, anne Tülin'in işte olması nedeniyle evde yalnızdı ve iki kardeş ders çalışıyordu.

DEPREMDE ANNESİNİ ARADI VE

Depremden bir saat önce babasını arayan Sayra kulaklık istemişti. Deprem sırasında ise annesini arayarak binanın yıkılacağını söylemişti.

İzmir'de doğup büyüyen kardeşlerden Çınar pilot, Sayra ise doktor olmak istiyordu.

GÖZ YAŞLARINA BOĞULDULAR

Enkazın başından bir an olsun ayrılmayan anne Tülin Alpgündüz'ün cuma gününden beri süren umutlu bekleyişi dün akşam gelen acı son dakika haberiyle son buldu. Gözyaşlarına boğulan annenin sağlık ekiplerinin desteğiyle ayakta durabildiği öğrenildi. Bu arada Rıza Bey Apartmanı'daki çalışmalarda enkaz altından bir kedi depremden 80 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.