Jüt kumaş nedir, özellikleri nelerdir? Jüt kumaş nasıldır, fiyatları ne kadar?

Jüt dünyada lif bitkisi ve liflerle imalatı yapılan en ucuz iplik türüdür. Doğal yapısı ona ipeksi ve altın bir görünüm kazandırır. Ekolojik olmaları birçok ülkede paketleme materyali, poliüretan ya da polipropilen yerine kullanılmasının önüne geçer. Kumaşın yetiştiği mevsim ve coğrafyaya göre kalitesinde farklılıklar görülebilir. Günümüzde kullanım alanları oldukça yaygın olan jüt kumaşın kaba lifleri ambalaj ve çuval bezleri, halı tabanı yapımında kullanılırken döküntülerde döşemecilikte kullanılır. Kaliteli lifler genellikle diğer elyaflarla harmanlandığında elbise, perde, runner, masa örtüsü gibi eşyaların yapımında kullanılabilir. Ayrıca jüt, yalnızca tekstil sektörüne hitap etmemekle birlikte çanta, ayakkabı, inşaat, otomotiv, denizcilik ve ilaç sektörü gibi alanlarda da kullanıma uygun bir yapıya sahiptir. Peki, jüt kumaş nedir, özellikleri nelerdir? Jüt kumaş nasıldır, fiyatları nedir? İşte tüm sorularınızın yanıtları…

JÜT KUMAŞ NEDİR?

Tek yıllık otsu bir bitki olan jüt, tropik iklimlerde yetir. Telis kumaşı, ya da çuval kumaşı gibi isimlerle de anılan jüt kumaşın dünyada sürekli olarak popülerliği artmaktadır. Ana vatanı Hindistan ve Bangladeş'tir. Küçük sarı renkte çiçekleri ve beyazdan kahverengiye dönen bir yapısı vardır. Boyları 5 metreye kadar ulaşabilen odunsu bir yıllık bitkisi olmakla birlikte pek çok çeşidine rağmen genellikle lif üretimi Corchours capstilaris L türü ile yapılmaktadır. Oldukça ekonomik olması tercih sebebi olmasına neden oluyor ve sağlığa ve çevreye olumlu katkıları ile jüt yeniden hayat buluyor.

JÜT KUMAŞ NASILDIR?

Mart ve nisan aylarında ekilen ve 4-5 ay sonra hasatı yapılan jüt, bitkiler çiçeklendiğinde toplandığında yumuşak lifler elde edilir, ancak geciken toplam işlemi ise bu liflerin sert olmasına neden olur. Toplama işleminin ardından sarı renkte olan lifler kurumaya başlar ve kahverengiye dönüşürler.

Jüt, pürüzlü bir dokuya sahiptir. Özellikle dış mekan uygulamalarında uzun vadeli dayanıklılığı ile bilinir. Birçok jüt lifi açık kahverengi olmasına rağmen kirli beyaz çeşitleri de mevcuttur. Kalın ve doğal olan jüt elyafı ile çalışmak kolaydır, oldukça nefes alan ama ısı geçirmez bir üründür. Bu özelliği ise onu sıcak ve nemli iklimler için ideal bir giyim malzemesi yapar.

JÜT KUMAŞ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Jüt, çevre dostudur ve çürüdüğünde toprağa karışır. Nem çekme özelliği yüksek olduğundan nemli ortamlarda nemi fazlasıyla içine çekebilir. Güçlü bir yapısı vardır ancak esnek değildir. Kaliteli ince lifler, diğer malzemelerle karıştırılır ve giyim, perde gibi ürünlerde kullanılır. Genellikle üretilen jüt lifler örtü kumaşları, çuval, sicim ve ip yapımı için tercih edilmektedir.

Viskon, polyester, yün ile karıştırılabilir. Bununla birlikte pamuk karşımı yapılan ürünlerde artmaktadır. Bu sayede tekstilde kullanımını önünü açılmaktadır.

JÜT KUMAŞ FİYATLARI NEDİR?

Sentetik lifler çevreye atıldıklarında ya da yakıldıklarında uzun yıllar zehirli kimyasalları havaya salarken, jüt ve diğer doğal lifler atılsalar da çevre ekosistemlere hızla yeniden emilir. Fazla maliyetli olmaması ve üretiminin artmasından dolayı uygun fiyatlara jüt kumaşı bulabilmek mümkündür. Jüt kumaş kalitesi fiyatını etkilemede rol oynarken yaklaşık 7,5 TL'ye satışı yapılmaktadır.

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