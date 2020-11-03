Koronavirüste son dakika haberleri: Evde bulaş yüzde 70'i buldu! Risk büyüyor

SON DAKİKA HABERLERİ KORONAVİRÜSTE EVDE BULAŞ RİSKİ YÜZDE 70'İ BULDU

Yaz tatilinin sona ermesi ile birlikte büyükşehirlerde yaşayanlar evlerine dönmüş ve Anadolu şehirlerinde Kovid- 19 açısından bir rahatlama yaşanmıştı. Ancak son dönemde İstanbul ile birlikte Anadolu şehirlerinde de artış başladı. Bu artışın oranının (100 bin nüfusta pozitif vaka sayısına göre değerlendirildiğinde) İstanbul ve Körfez illerine yakın olduğu bildirildi.