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Koronavirüste son dakika haberleri: Evde bulaş yüzde 70'i buldu! Risk büyüyor

'de yaşanan depreme ve oradan gelecek müjdeli haberlere kilitlenmişken mücadelesine devam edilen Koronavirüs pandemisinde de olumsuz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 'nın uyarılarını anbean yinelediği salgında bulaş riski evlerimize taşındı. Koronavirüste son dakika haberleri Türkiye’de Kovid-19 vakalarının hızla arttığı ve virüsün bulaşmasına ilişkin zeminin yüzde 70 ile en çok evde olduğunu gösterdi.

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Giriş Tarihi: 3.11.2020 08:58 Son Güncelleme: 3.11.2020 09:04 ABONE OL
Koronavirüste son dakika haberleri: Evde bulaş yüzde 70'i buldu! Risk büyüyor

Türkiye İzmir'den gelen haberlere odaklanmışken Koronavirüs pandemisinde de birbiri ardına son dakika haberleri geliyor. Filyasyon ekiplerinin takip ve tespitleri pandemide en büyük riskin dışarıdan eve doğru kaydığı çarpıcı rakamlarla ortaya kondu. Buna göre adeta insanlığın etrafını saran Koronavirüste evde bulaş riski yüzde 70'leri buldu. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sık sık uyarılarını yinelediği ve riskin büyüdüğü noktasındaki açıklamalarının ardından yapılan son tespitler ve evde bulaş riskinin detayları;

SON DAKİKA HABERLERİ KORONAVİRÜSTE EVDE BULAŞ RİSKİ YÜZDE 70'İ BULDU

Yaz tatilinin sona ermesi ile birlikte büyükşehirlerde yaşayanlar evlerine dönmüş ve Anadolu şehirlerinde Kovid- 19 açısından bir rahatlama yaşanmıştı. Ancak son dönemde İstanbul ile birlikte Anadolu şehirlerinde de artış başladı. Bu artışın oranının (100 bin nüfusta pozitif vaka sayısına göre değerlendirildiğinde) İstanbul ve Körfez illerine yakın olduğu bildirildi.

ARTIŞ ORANI İSTANBUL'U YAKALADI

Anadolu'da nüfus az olduğu için vaka sayısı az gibi görünse de artış oransal olarak İstanbul'u yakalamış görünüyor. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalar bulaşların yüzde 70 gibi ezici bir çoğunluğunun evde olduğunu ortaya koyuyor.

AİLE İÇİ BULUŞMALAR BAŞLADI VE RİSK BÜYÜDÜ

Aile içi, akrabalar ile arkadaşlar ile evde buluşmalar, apartman görüşmeleri gibi evde bulaşların kesilmemesi halinde vaka sayısını da azaltmanın pek mümkün olmayacağını belirtiliyor. Önümüzdeki dönemde ev içi bulaşlara dönük önlemler alınması bekleniyor. Bazı illerde olduğu gibi ev görüşmelerine sınırlamalar getirilmesi gündemde.

EVDE MASKE DÖNEMİNİ BAŞLATACAK ORANLAR

"Hayat eve sığar" ve arkasından gelen kontrollü sosyal hayattan sonra Türkiye yeni döneme geçecek. Bu ikisinin birlikte uygulandığı, özetle "eve sığan kontrollü bir hayat" yaşanması gerekecek. Arttırıcı etki ev bulaşlarında olduğu için aynı evde yaşayanlar bile dışarıda uyguladığı maske, mesafe gibi önlemleri evine taşıyacak.

Koronavirüste son dakika haberleri: Evde bulaş yüzde 70'i buldu! Risk büyüyor

OTURMA DÜZENİ BİLE BUNA GÖRE AYARLANACAK

1.5 metre mesafe ile oturmaya dikkat edecek. Bu yönde uyarıların da önümüzdeki günlerde daha sıklıkla yapılması bekleniyor. Ev ziyaretlerine getirilecek kısıtlamaların yanında restoran ve kafelerin daha erken saatte kapanması, toplu taşıma, fabrikalar, mağazalar, AVM'ler için yeniden saat düzenlemesi yapılması gündemde.

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Koronavirüste son dakika haberleri: Evde bulaş yüzde 70'i buldu! Risk büyüyor
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