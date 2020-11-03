KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS ön lisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda, 25 Ekim tarihinde uygulanan KPSS ön lisans sınav sonuçları bu ay içerisinde açıklanacak. Kasım ayının başlaması ile birlikte adaylar, KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla araştırmaya başladı. KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak ve sorgulama nasıl yapılır? Konuyla ilgili merak edilen detayları haberimizde derledik…