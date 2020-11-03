Mardin merkezli 4 ilde ‘joker’ operasyonu: 10 gözaltı

Mardin'de başkalarının yerine sınava giren 10 Şüpheli şahıs, "6114 Sayılı ÖSYM Kanununa Muhalefet ve Rüşvet" suçlarından gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı Talimatı ile harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde suç unsuru çok sayıda dokümanların ele geçirildiği belirtildi.

Öte yandan şüphelilerin, Fiziksel görüntü olarak kursiyere en çok benzeyen 'joker'in seçilerek sınava hazırlandığı, makyözler vasıtasıyla makyaj, saç kesimi ve lens kullanımı yollarına başvurularak 'joker'in görünüm itibariyle kursiyere benzetildiği ifade edildi.

Operasyon detaylarının yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suç organizasyonu içerisindeki organizatörlerin, ehliyet sınavları öncesi sınava girecek kursiyerlerin yerine, yine suç organizasyonunun içerisinde bulunan aracılar tarafından JOKER olarak tabir edilen şüphelilere geçmiş sınav sorularının olduğu kitapların ezberletilerek sınava hazırladıkları, fiziksel görüntü olarak kursiyere en çok benzeyen 'joker'in seçilerek sınava hazırlandığı, makyözler vasıtasıyla makyaj, saç kesimi ve lens kullanımı yollarına başvurularak 'joker'in görünüm itibariyle kursiyere benzetildiği, sınav öncesi jokerlere, yerine sınava girecekleri kursiyerin 3. dereceye kadar akrabalarının tüm aile bilgilerinin ve sınavda Joker olarak kullanılan şahsın görevlilerce tespiti ve adli işleme konu olması halinde polise verilecek ifadenin Joker ve kursiyerlere ezberletildiği, organizatörler tarafından kursiyerlerden sınav başına 1500-2000 TL ücret alındığı, ücretin yüzde ellisinin aracılar vasıtasıyla 'joker'e verildiği, aracılar yoluyla çevre illerde yapılan sınavlara da 'joker'lerin gönderildiği ya da yine bu İllerdeki irtibatlı olunan 'joker'lerin kullanıldığı bilgileri elde edilmiş ayrıca düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda kursiyer ve Jokerlere ait bilgilerin bulunduğu ajandalar ile suça konu çok sayıda doküman ele geçirilmiştir."