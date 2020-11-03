Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Charlie Hebdo terörün mizah halidir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2020- 2021 Eğitim ve Öğretim Yılı ve Harp Enstitüleri Açılış Töreninde, kuvvet komutanlarına ve öğrenci subaylara hitap etti. Akar, burada yaptığı konuşmada Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yayımlamasına tepki gösterdi. Akar, "Bu açıkça insanların kutsalına bir saldırıdır, bunu da şiddetle kınıyoruz. Bu aynı zamanda terörün mizah halidir. Terörün mizaha dönüşmüş şeklidir. Bu bir terörist faaliyettir, insanları rahatsız eden, tahrik eden, insanları aşağılayan" dedi. Akar, Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak da "Salgın konusunda hiçbir şekilde bireysel kahramanlık yok. Bireysel kahramanlık gibi görünen sahte kahramanlıklar ihanete kadar gider. Çünkü bir kişinin dikkatsizliği bütün kitleyi, toplumu olumsuz etkiliyor ve kontrol edilemez bir duruma sebep oluyor" ifadelerine yer verdi.Şu anda 60 gemimiz ayakta, teyakkuz halinde, görevinin başında. Karada, denizde, havada, uçaklarımız, hava kuvvetlerimiz dahil görevinin başında. Ne için? Hakkımız, hukukumuz için. Bizimle konuşmak, görüşmek isteyenler buyursunlar gelsinler. Biz her türlü görüşmeye açığız. Haklıyız, güçlüyüz.Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmeden herhangi bir şekilde faaliyetlerin toparlanmasının mümkün olmadığını artık herkesin anlaması lazım. Azerbaycan silahlı kuvvetleri masum insanlara karşı herhangi bir işlem yapmıyor, herhangi bir saldırısı söz konusu değil.