Son dakika: Sahte kadın hesabıyla sahte uyuşturucu tuzağı! Karbonat Erol sahnesi gerçek oldu

İstanbul Sancaktepe'de Dilan Y. ve Mehmet A. sosyal medya üzerinden açtıkları sahte kadın hesaplarıyla ağına düşürdükleri, A.B.'ye sahte uyuşturucu operasyonu düzenleyip 30 bin lirasını gasp etmek istedi. A.B. ile buluşan Dilan Y'nin çantasına karbonat koyup kendilerine polis süsü verdiler, uyuşturucu operasyonu düzenlediler parasını vermeye ikna olmayan A.B'yi darp edip yolda arabadan attılar. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Sancaktepe'de yaşayan A.B. yaklaşık 1 ay önce sosyal medya üzerinden bir kadın ile tanıştı. Bir süre sohbet ettikten sonra ikili bir kafede buluştu. Aradan 1 hafta geçti. A.B.'yi arayan kadın, teyzesinin 50 bin Paund parasının olduğunu bozmak için 30 bin lira kadar bir eksiğinin olduğunu söyledi. Ondan yardımcı olursa ucuza bozup komisyon alacağını ve bölüşeceklerini söyledi. A.B. ile bir buluşma ayarladı.
SAHTE UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLEDİLER
Evindeki altınlarını bozup 30 bin lira ile sosyal medyadan tanıştığı Dilan Y'nin yanına giden A.B., hiçbir şeyden habersiz teyzenin evine doğru yola koyuldu. Dilan Y. cebinden telefonu çıkarıp "teyze biz geldik parayı getir" deyince bir anda etraflarını adamlar sardı. Kendilerini narkotik polisi olarak tanıtan adamlar Dilan Y'ye yönelik 'ne zamandır senin peşindeydik' deyip üzerini aradılar ve bir çanta sözde uyuşturucu madde olan karbonatı ele geçirdiler. Sahte polisler A.B.'ye 'senin de bu kadınla bağlantın var, elindeki 30 bin lira da uyuşturucu parası' deyip araca bindirdiler.
DARP EDİP YOLA ATTILAR
Kadının çantasında uyuşturucu madde tespit ettiklerini söyleyen çete, uyuşturucu ticareti yaptığını iddia ederek araçlarına bindirdikleri A. B. ve kendi adamları olan Dilan Y'ye biber gazı sıkıp darp etmeye başladılar. A.B. bir türlü parasını vermeye ikna olmayınca bir süre daha darp edip yol kenarına atıp kaçtılar. A.B., yaşadıklarını anlatmak için soluğu karakolda aldı.
1'İ KADIN 2 KİŞİ YAKALANDI
Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, fiziki ve teknik takibin ardından şüpheli Dilan Y. ve Mehmet A'yı Ümraniye'de aynı evde 29 Ekim günü yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili kaçan iki şüphelinin de arandığı öğrenildi.
SAHTE KADIN HESAPLARI AÇMIŞLAR
Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmalarda şüphelilerin sahte kadın hesaplarıyla vatandaşları tuzağa düşürüp, çeşitli hikâyelerle paralarını almaya çalıştıklarını tespit etti. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.