Son dakika: Sahte kadın hesabıyla sahte uyuşturucu tuzağı! Karbonat Erol sahnesi gerçek oldu

SAHTE UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLEDİLER



Evindeki altınlarını bozup 30 bin lira ile sosyal medyadan tanıştığı Dilan Y'nin yanına giden A.B., hiçbir şeyden habersiz teyzenin evine doğru yola koyuldu. Dilan Y. cebinden telefonu çıkarıp "teyze biz geldik parayı getir" deyince bir anda etraflarını adamlar sardı. Kendilerini narkotik polisi olarak tanıtan adamlar Dilan Y'ye yönelik 'ne zamandır senin peşindeydik' deyip üzerini aradılar ve bir çanta sözde uyuşturucu madde olan karbonatı ele geçirdiler. Sahte polisler A.B.'ye 'senin de bu kadınla bağlantın var, elindeki 30 bin lira da uyuşturucu parası' deyip araca bindirdiler.



DARP EDİP YOLA ATTILAR



Kadının çantasında uyuşturucu madde tespit ettiklerini söyleyen çete, uyuşturucu ticareti yaptığını iddia ederek araçlarına bindirdikleri A. B. ve kendi adamları olan Dilan Y'ye biber gazı sıkıp darp etmeye başladılar. A.B. bir türlü parasını vermeye ikna olmayınca bir süre daha darp edip yol kenarına atıp kaçtılar. A.B., yaşadıklarını anlatmak için soluğu karakolda aldı.





1'İ KADIN 2 KİŞİ YAKALANDI



Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, fiziki ve teknik takibin ardından şüpheli Dilan Y. ve Mehmet A'yı Ümraniye'de aynı evde 29 Ekim günü yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili kaçan iki şüphelinin de arandığı öğrenildi.



SAHTE KADIN HESAPLARI AÇMIŞLAR



Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmalarda şüphelilerin sahte kadın hesaplarıyla vatandaşları tuzağa düşürüp, çeşitli hikâyelerle paralarını almaya çalıştıklarını tespit etti. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.