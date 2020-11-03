Seda’dan acı haber

Manisa'nın Demirci İlçesi'nde yaşayan Seda Dinçer (20), 2 yıl önce üniversiteyi kazanınca, İzmir'deki ablasının yanına gelmişti. İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Seda, depreme de Doğanlar Apartmanı'ndaki evlerinde yakalandı. Seda'nın yakınlarının cuma gününden beri süren umutlu bekleyişi dün gece gelen acı haberle mateme döndü. Ekiplerin çalışması sonucu Seda Dinçer'in cansız bedeni saat 22.35'te enkazdan çıkarıldı. Dinçer'in dayısı Ahmet Dal, "Seda'nın hayalleri büyüktü. Ablası Günnur Dinçer ise bilgisayar öğretmeni olarak çalışıyor. Babaları o daireyi 30 yıl önce almıştı. Depremin olduğu gün, iki kardeş sabah birlikte kahvaltı yapmış. Sonra Günnur işe gitmek için evden çıkmış. Seda ise üniversiteler kapalı olduğu için evde oturuyormuş" dedi.