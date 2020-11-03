Son dakika: Almanya'da yine PKK skandalı! 4 sokağa teröristlerin ismini verdiler

Türkiye, sınırlarındaki teröristlerle mücadele ederken, yurt dışındaki terör örgütü sempatizanları Türkiye aleyhine gösteri düzenliyor. Almanya'nın Mannheim kenti Paradaplatz'da toplanan bölücü terör örgütü PKK yanlıları, ölen teröristler adına anma etkinliği düzenledi. Terör örgütü yanlılarına Alman polislerin müdahale etmediği dikkat çekti. Die Linke Partisi'nden Rolland Thomas terör örgütünü masum gösteren bir konuşma gerçekleştirirken, dev pankartların açıldığı eylemde terör örgütü YPG paçavraları da yer aldı. Terör örgütü PKK yanlıları, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.
4 SOKAĞA TEÖRİSTLERİN İSMİ VERİLDİ
Her fırsatta terör örgütlerine destek veren Berlin yönetimi, Almanya'nın Dresden kentinde 4 sokağın adı değiştirilerek Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin ismi verildi.
Almanya'da PKK PR'ı!