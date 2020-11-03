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Son dakika: 'da yine skandalı! 4 sokağa teröristlerin ismini verdiler

'da son dakika gelişmesi... Her fırsatta teröre ve terör örgütlerine destek veren Almanya'da skandal olay... Dresden kentinde 4 sokağın adını değiştirerek Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen 'lı teröristlerin isimlerini verdiler.

DHA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 11:33 Son Güncelleme: 3.11.2020 12:06 ABONE OL
Son dakika: Almanya'da yine PKK skandalı! 4 sokağa teröristlerin ismini verdiler

Türkiye, sınırlarındaki teröristlerle mücadele ederken, yurt dışındaki terör örgütü sempatizanları Türkiye aleyhine gösteri düzenliyor. Almanya'nın Mannheim kenti Paradaplatz'da toplanan bölücü terör örgütü PKK yanlıları, ölen teröristler adına anma etkinliği düzenledi. Terör örgütü yanlılarına Alman polislerin müdahale etmediği dikkat çekti. Die Linke Partisi'nden Rolland Thomas terör örgütünü masum gösteren bir konuşma gerçekleştirirken, dev pankartların açıldığı eylemde terör örgütü YPG paçavraları da yer aldı. Terör örgütü PKK yanlıları, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.

4 SOKAĞA TEÖRİSTLERİN İSMİ VERİLDİ

Her fırsatta terör örgütlerine destek veren Berlin yönetimi, Almanya'nın Dresden kentinde 4 sokağın adı değiştirilerek Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin ismi verildi.

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Son dakika: Almanya'da yine PKK skandalı! 4 sokağa teröristlerin ismini verdiler
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