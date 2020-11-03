Son dakika: Ayda bebek ‘Köfte-ayran’ istedi: Türkiye seferber oldu! Restoranların telefonları kilitlendi





"İNŞALLAH AYDA'YA İLK KÖFTESİNİ BİZ YEDİRMEK İSTİYORUZ"



Aldıkları yoğun köfte siparişleri üzerine duygusal anlar yaşadıklarını ifade eden şef Erdal Doğan, "Ayda bebeğin hastaneye geldiğini öğrenen vatandaşlar, aynı bölgede faaliyet gösterdiğimiz için bizim telefonlarımızı bulmuşlar. Ankara, İzmir, Trabzon ve İstanbul başta olmak üzere birçok farklı ilden sipariş aldık. Bizi arayanlar, 'Parayı hemen gönderelim, ne olur acile girip Ayda'ya köfte ulaştırın' diyorlar. Ne yazık ki şu an talepleri yerine getiremiyoruz ama inşallah Ayda'ya ilk köftesini biz yedirmek istiyoruz" dedi.

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan duygu dolu Ayda Gezgin mesajı: Geçmiş olsun güzel yavrum...

Son dakika haberleri: Türkiye gözyaşlarına boğuldu... İşte Ayda'nın kurtarılma anından kareler!