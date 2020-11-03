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Son dakika haberi: depremi sonrası Bakan Kurum'dan önemli açıklama

Son dakika haberleri: 'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki sonrası gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hasar gören binalar hakkında Bakan Kurum'dan açıklamalar geldi. Çevre ve yıkılan ve hasarlı olan binalar hakkında "Acil yıkılacak ağır hasarlı binalarda yıkım sürecini hızlı şekilde yürüteceğiz, 2 binada yıkım tamamlandı." açıklamasını yaptı.

AA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 10:34 Son Güncelleme: 3.11.2020 10:49 ABONE OL
Son dakika haberi: İzmir depremi sonrası Bakan Kurum'dan önemli açıklama

Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum İzmir depremi sonrası hasar gören ve yıklacak olan binalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Acil yıkılacak ağır hasarlı binalarda yıkım sürecini hızlı şekilde yürüteceğiz, 2 binada yıkım tamamlandı." açıklamasını yaptı. Ayrıca Bakan Kurum, 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'ndan sağ çıkarılan 3 yaşından Ayda Gezgin hakkında sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastaneye sevk edildiğini söyledi.

BAKAN KURUM'UN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI;

"Arama kurtarma çalışmaları 17 binada başlatılmıştı. 13 binada çalışmalar tamamlandı. 4 apartmanda faaliyetlerimiz devam ediyor."

"11 bin 97 binada, 81 bin 817 bağımsız bölümde hasar tespiti yaptık. Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 124 bina, 2698 bağımsız bölüm var."

BAKANDAN ENKAZDAN ÇIKARILAN AYDA GEZGİN AÇIKLAMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu, hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

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Son dakika haberi: İzmir depremi sonrası Bakan Kurum'dan önemli açıklama
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