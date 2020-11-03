Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan duygu dolu Ayda Gezgin mesajı: Geçmiş olsun güzel yavrum...

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan duygu dolu mesajı: Geçmiş olsun güzel yavrum...

Son dakika haberine göre; Başkan , 91 saat sonra mucize şekilde kurtarılan ile ilgili duygusal bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..." dedi.

Giriş Tarihi: 3.11.2020 12:29 Son Güncelleme: 3.11.2020 12:46 ABONE OL
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan duygu dolu Ayda Gezgin mesajı: Geçmiş olsun güzel yavrum...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayda Gezgin ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum...

NE OLMUŞTU?

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonraı çöken Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz kaldırma ve arama çalışmalarında 91 saat sonra bir mucize gerçekleşmişti. Çığlık sesi duyulan Ayda Gezgin, ekipler tarafından sağsalim çıkarılmıştı. Ayda, şu anda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyor. 3.5 yaşındaki Ayda'nın sağlık durumu ise gayet iyi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan duygu dolu Ayda Gezgin mesajı: Geçmiş olsun güzel yavrum...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA