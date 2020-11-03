Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan duygu dolu Ayda Gezgin mesajı: Geçmiş olsun güzel yavrum...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayda Gezgin ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum...

NE OLMUŞTU?

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonraı çöken Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz kaldırma ve arama çalışmalarında 91 saat sonra bir mucize gerçekleşmişti. Çığlık sesi duyulan Ayda Gezgin, ekipler tarafından sağsalim çıkarılmıştı. Ayda, şu anda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyor. 3.5 yaşındaki Ayda'nın sağlık durumu ise gayet iyi.