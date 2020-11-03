Son dakika haberi: İzmir depreminden tam 65 saat sonra kurtulan minik Elif'ten yeni görüntüler! Elif hastanede ilk adımlarını böyle attı

İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan 3 yaşındaki 'Mucize çocuk' olarak tanınan Elif Perinçek depremden 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmıştı. Enkazdan çıkarılmasının ardından hastaneye kaldırılan Elif'ten yeni görüntüler geldi. Elif hastanede ilk adımlarını böyle attı.
NE OLMUŞTU:
Çalışmaların sürdüğü Doğanlar apartmanında 3 yaşındaki Elif bebeğin yaralı olarak çıkarıldığı açıklandı. Alkışlar arasında enkazdan çıkarılan Elif bebek hastaneye kaldırıldı. Elif'in hafif yaralı olduğu açıklanırken hızla hastaneye kaldırıldı.
Son dakika! İzmir'de 3 yaşındaki Elif Perincek'in deprem enkazı altından kurtarılma anı kamerada | Video
Dedesi A Habere yaptığı açıklamada Elif'in 7 katın altından çıkarıldığını belirtirken "Allah bize bir mucize yarattı bugün. Allahımıza şükürler olsun. 7 katın altından çıktı yavrum. Allah burada çalışan herkesten razı olsun. Sağ olarak çıkması zor diyenler bile olmuştu ama burada canla başla çalıştılar. Allah her birinden razı olsun. Elif'im çıktı. Rabbime şükürler olsun. Allah'ım Sonsuz şükürler olsun" dedi.
ELİF'İN 3 KARDEŞİ VE ANNESİ SAĞ ÇIKARILDI
Elif'in annesi ve diğer kardeşleri enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı. Elif için ümitsiz konuşanlar olsa da minik kahraman direndi ve 65 saat sonra Doğanlar apartmanı enkazından sağ çıktı. Son dakika haberini alan çevredeki insanlar göz yaşlarına engel olamadı