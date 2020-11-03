SON DAKİKA HABERLER: Bakan Koca'dan yeni uyarı! İstanbul'daysanız ayrılmayın! İşte yeni kısıtlamalar

GENEL KISITLAMA YERİNE...
Son dakika haber: Koronavirüs salgını ile ilgili yeni kararların alınması gündemde. Bilim Kurulu başta olmak üzere günlük hayatla ilgili yapılan toplantılarda salgınla ilgili olarak, "Genel bir yasaklama yerine, bulaşma alanlarına yönelik kısıtlamaların" getirilmesi üzerinde duruldu.
SON DAKİKA! YENİ SAAT DÜZENİ
Son gelen bilgilere göre lokanta ve kafelerde gece 12.00'ye kadar olan sürenin daha da kısıtlanabileceği belirtildi. Bu karar bulaşın yoğun olduğu illerde uygulanacak. Toplu taşıma, fabrikalar, mağazalar için yeniden saat düzenlemesi yapılacak.
AİLE İÇİNDE BULAŞ
Kapalı yerlere yönelik yeniden planlama yapılacak. Verilen bilgiye göre, aile içi bulaşlardaki artış devam ediyor. Bir aileden birden çok vaka çıkıyor.
BİLİNÇLİ DAVRANILMALI
Bulaşların yüzde 70'inin ev içi bulaşma olduğu belirtiliyor. Aile içi ve site içi toplanmalara yönelik denetim ve kısıtlamalar getirilecek. Birçok yerde aile ziyaretleri il pandemi kurulları tarafından yasaklanırken, vatandaşların bilinçli davranması gerektiği ifade edildi.
HER İLDE AYNI DEĞİL
Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise seyahat yasağı beklemediğini belirterek, "Çünkü, vaka sayısının nüfusa oranı her ilde aynı gibi. Şu anda İstanbul ve çevresinin patladığını söylüyoruz ama 100 bin nüfusa pozitif görünme oranına baktığınızda Türkiye genelinden çok farklı değil.
RAHAT OLACAĞIMIZ ANLAMINA GELMİYOR
Bir ilden diğerine seyahat etmenin artırıcı etkisi kalmadı artık. Artırıcı etki, ev içi bulaşlarda" dedi. Aydın ayrıca, "Kentlerin vaka yoğunluğunu gösteren uygulamada kırmızı ve mavi bölgeler yalancı bir güven hissi uyandırıyor. Mavi bölge görünüyorsa bu rahat olacağınız anlamına gelmiyor" uyarısında bulundu.
65 YAŞ ÜSTÜNE KISITLAMA
Öte yandan Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı. Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, AA muhabirine, ilçedeki vaka artışları karşısında vatandaşları koruma adına çalışma başlattıklarını söyledi.
SOKAĞA ÇIKABİLECEKLERİ SAAT...
Bazı kısıtlamalara karar verdiklerini ifade eden Yaman, şunları aktardı: "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 08.30-10.30 saatleri ile 18.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bunun dışında kalan zamanlarda söz konusu vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
MUAF OLANLAR
Acil sağlık durumları, tedavi ihtiyacı, çalışma ve diğer zorunlu durumları bulunan vatandaşlarımız bu yasaktan muaf olacak.
SON DAKİKA! 15 YAŞ ALTI PAZAR ALANINA GİREMEYECEK
Ayrıca ilçede bulunan kapalı pazarımız haftanın her günü açık olacak, içeride 300 kişiden fazla vatandaş bulunamayacak." Kaymakam Yaman, 15 yaş altındaki çocukların pazar alanına giremeyeceğini de sözlerine ekledi. (Hürriyet)