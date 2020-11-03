SON DAKİKA HABERLER: Bakan Koca'dan yeni uyarı! İstanbul'daysanız ayrılmayın! İşte yeni kısıtlamalar

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SON DAKİKA HABERLER: 'dan yeni uyarı! 'daysanız ayrılmayın! İşte yeni kısıtlamalar

Son dakika gelen haberde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni koronavirüs uyarısında bulundu. Dünyayı kasıp kavuran ölümcül salgın coronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ının 'da olduğunu belirten , şayet İstanbul'daysanız ayrılmayın dedi. Koca seyahatiniz gerekli değilse bu süreçte semtomsuz taşıyıcı olabilirsiniz zor günlerin daha da zor duruma gelmesine izin vermeyin uyarısında bulundu. Öte yandan koronavirüs önlemleri kapsamında kafelerin ve restoranların erken kapanması, fabrika ve işyerlerinin de yeni çalışma düzenine geçmesi planlanmakta. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.11.2020 09:26 Son Güncelleme: 3.11.2020 09:42 ABONE OL
Bakan Koca'dan yeni uyarı! İstanbul'daysanız ayrılmayın! İşte yeni kısıtlamalar

GENEL KISITLAMA YERİNE...

Son dakika haber: Koronavirüs salgını ile ilgili yeni kararların alınması gündemde. Bilim Kurulu başta olmak üzere günlük hayatla ilgili yapılan toplantılarda salgınla ilgili olarak, "Genel bir yasaklama yerine, bulaşma alanlarına yönelik kısıtlamaların" getirilmesi üzerinde duruldu.

Bakan Koca'dan yeni uyarı! İstanbul'daysanız ayrılmayın! İşte yeni kısıtlamalar

SON DAKİKA! YENİ SAAT DÜZENİ

Son gelen bilgilere göre lokanta ve kafelerde gece 12.00'ye kadar olan sürenin daha da kısıtlanabileceği belirtildi. Bu karar bulaşın yoğun olduğu illerde uygulanacak. Toplu taşıma, fabrikalar, mağazalar için yeniden saat düzenlemesi yapılacak.

Bakan Koca'dan yeni uyarı! İstanbul'daysanız ayrılmayın! İşte yeni kısıtlamalar

AİLE İÇİNDE BULAŞ

Kapalı yerlere yönelik yeniden planlama yapılacak. Verilen bilgiye göre, aile içi bulaşlardaki artış devam ediyor. Bir aileden birden çok vaka çıkıyor.

Bakan Koca'dan yeni uyarı! İstanbul'daysanız ayrılmayın! İşte yeni kısıtlamalar

BİLİNÇLİ DAVRANILMALI

Bulaşların yüzde 70'inin ev içi bulaşma olduğu belirtiliyor. Aile içi ve site içi toplanmalara yönelik denetim ve kısıtlamalar getirilecek. Birçok yerde aile ziyaretleri il pandemi kurulları tarafından yasaklanırken, vatandaşların bilinçli davranması gerektiği ifade edildi.

Bakan Koca'dan yeni uyarı! İstanbul'daysanız ayrılmayın! İşte yeni kısıtlamalar

HER İLDE AYNI DEĞİL

Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise seyahat yasağı beklemediğini belirterek, "Çünkü, vaka sayısının nüfusa oranı her ilde aynı gibi. Şu anda ve çevresinin patladığını söylüyoruz ama 100 bin nüfusa pozitif görünme oranına baktığınızda Türkiye genelinden çok farklı değil.

Bakan Koca'dan yeni uyarı! İstanbul'daysanız ayrılmayın! İşte yeni kısıtlamalar

RAHAT OLACAĞIMIZ ANLAMINA GELMİYOR

Bir ilden diğerine seyahat etmenin artırıcı etkisi kalmadı artık. Artırıcı etki, ev içi bulaşlarda" dedi. Aydın ayrıca, "Kentlerin vaka yoğunluğunu gösteren uygulamada kırmızı ve mavi bölgeler yalancı bir güven hissi uyandırıyor. Mavi bölge görünüyorsa bu rahat olacağınız anlamına gelmiyor" uyarısında bulundu.

Bakan Koca'dan yeni uyarı! İstanbul'daysanız ayrılmayın! İşte yeni kısıtlamalar

65 YAŞ ÜSTÜNE KISITLAMA

Öte yandan Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı. Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, AA muhabirine, ilçedeki vaka artışları karşısında vatandaşları koruma adına çalışma başlattıklarını söyledi.

Bakan Koca'dan yeni uyarı! İstanbul'daysanız ayrılmayın! İşte yeni kısıtlamalar

SOKAĞA ÇIKABİLECEKLERİ SAAT...

Bazı kısıtlamalara karar verdiklerini ifade eden Yaman, şunları aktardı: "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 08.30-10.30 saatleri ile 18.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bunun dışında kalan zamanlarda söz konusu vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Bakan Koca'dan yeni uyarı! İstanbul'daysanız ayrılmayın! İşte yeni kısıtlamalar

MUAF OLANLAR

Acil sağlık durumları, tedavi ihtiyacı, çalışma ve diğer zorunlu durumları bulunan vatandaşlarımız bu yasaktan muaf olacak.

Bakan Koca'dan yeni uyarı! İstanbul'daysanız ayrılmayın! İşte yeni kısıtlamalar

SON DAKİKA! 15 YAŞ ALTI PAZAR ALANINA GİREMEYECEK

Ayrıca ilçede bulunan kapalı pazarımız haftanın her günü açık olacak, içeride 300 kişiden fazla vatandaş bulunamayacak." Kaymakam Yaman, 15 yaş altındaki çocukların pazar alanına giremeyeceğini de sözlerine ekledi. (Hürriyet)

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SON DAKİKA HABERLER: Bakan Koca'dan yeni uyarı! İstanbul'daysanız ayrılmayın! İşte yeni kısıtlamalar
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