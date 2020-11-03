Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 3 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak, "Terör örgütünden kaçış devam ediyor, 21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin arasında olduğu 3 örgüt mensubu, ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/ KCK terör örgütüne 1999, 2007 ve 2009 yıllarında katılan 3 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...