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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 3 'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak, "Terör örgütünden kaçış devam ediyor, 21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin arasında olduğu 3  örgüt mensubu, ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde ve yürütülen ikna çalışmaları neticesinde;  / terör örgütüne 1999, 2007 ve 2009 yıllarında katılan 3 terörist ’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 3.11.2020 20:08 Son Güncelleme: 3.11.2020 20:10 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 3 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak, "Terör örgütünden kaçış devam ediyor, 21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin arasında olduğu 3 örgüt mensubu, ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/ KCK terör örgütüne 1999, 2007 ve 2009 yıllarında katılan 3 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 3 PKK'lı terörist teslim oldu
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