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Son dakika: ’de yaşanan tsunaminin yeni dehşet görüntüleri ortaya çıktı

'den bir son dakika görüntüsü daha geldi! İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunaminin yeni dehşet görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çekilen deniz suyunun saniyeler içerisinde karaya ulaştığı görüldü.

İHA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 13:04 Son Güncelleme: 3.11.2020 13:47 ABONE OL
Son dakika: İzmir’de yaşanan tsunaminin yeni dehşet görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'deki 6.6 şiddetindeki depremin ardından Seferihisar İlçesinde bulunan sahil kasabası olan Sığacık mahallesinde tsunami meydana gelmişti.

Tsunaminin yeni dehşet görüntüleri ortaya çıktı. Tsunamiden kaçan vatandaşların cep telefonu kameraları ile kayda aldıkları görüntülerde vatandaşların son anda kaçtığı görüldü.

Görüntülerde hızla gelen deniz suyunun saniyeler içerisinde karaya ulaştığı görülüyor. Vatandaşlar ise kendilerine doğru gelen sudan koşarak kaçıyor. Sahil şeridini de geçen sular, bir çocuk parkını ise kısa sürede sular altında bıraktığı görüldü.

İzmir'de yaşanan tsunaminin yeni dehşet görüntüleri ortaya çıktı | Video

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Son dakika: İzmir’de yaşanan tsunaminin yeni dehşet görüntüleri ortaya çıktı
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