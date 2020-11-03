Teleskopu kim icat etti? Teleskop ne zaman icat edildi, kim buldu? İşte teleskopun tarihçesi

Teleskop İnsanoğlunun evrene bakış açısını değiştirmekle birlikte teknolojik aletler arasında popüler bir yeri olan araçtır. Yapımı çok eski tarihlere dayanan bu cihaz yüzyıllar boyu birçok değişimden geçerek şimdiki görünümünü almıştır. Günümüzde uzay meraklıları tarafından büyük ilgi görmekle birlikte pek çok rasathanede bulunmakta ve kullanılmaktadır. Teleskop son halini alana kadar birçok mucidin elinden geçmiş ve çeşitli aşamalardan sonra ortaya çıkmıştır. Peki, teleskopu kim icat etti? Teleskop ne zaman icat edildi, kim buldu?

TELESKOPU KİM İCAT ETTİ?

Teleskopun icadında 3 farklı bilim adamından söz etmek mümkündür. Dünyadaki büyük bir değişimin sebebi olan bilim adamları Hans Lİpperhey, Zacharis Janssen ve Jacob Metius'dur. Hollanda'da gözlük üreticisi olan ve tarihte ilk patent başvurunda bulunan kişi Hans Lippershey, camlı teleskop üreterek uzaktaki nesneleri yakından görme başarısını sağladı. Ardından Lyman ve Zacharias teleskobun gelişmesine katkıda bulunarak, bu 3 mucit teleskobun mucidi unvanını almıştır.

TELSEKOP NE ZAMAN İCAT EDİLDİ?

Tesekobun tarihi 1600'lü yıllara dayanmakla birlikte ilk 1608 yılında Hollanda'da Hans Lipeprshey tarafından icat edilmiştir. Teleskobun icadının ardından astronomi bilim dalı daha belirgin bir hal alarak bu yolda bir takım gelişmeler yaşanmıştır. Ayrıca mercek dereceleri ve büyüklükleri ayarlanarak gökyüzünü daha yakın hale getirebildiğinden ışık yılı uzaklıkta bunan yıldızlar merceklerin dereceleri ile gözlemlenebilir ve ayrıntılarla birlikte uzaklık ölçüm hesaplamaları yapılabilir bir hale gelmiştir.

Diğer yandan aydaki kraterler görülmeye başlanmış, takım yıldızları bulunarak jüpiter'in uyduları keşfedilmeye başlanmıştır. Büyüklük ve mercek derecesi konusunda ilerlemeler gözlemlenerek uzay bölümüne de öncülük edilmiştir.