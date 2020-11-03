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Tuma Çelik soruşturmasında flaş gelişme

Nitelikli cinsel saldırı suçlaması ile dokunulmazlığı kaldırılan Eski 'li, Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik’in soruşturmasında flaş gelişme. Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çelik’in kan ve doku örneği ile ifadesi alındı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 3.11.2020 13:04 Son Güncelleme: 3.11.2020 13:05 ABONE OL
Tuma Çelik soruşturmasında flaş gelişme

Mardin Bağımsız Milletvekili eski HDP'li Tuma Çelik'in 31 Mart Yerel Seçim hazırlığında D.K. isimli kadına tecavüz ettiği iddiasıyla hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' suçlamasıyla fezleke düzenlenmiş ve yasama dokunulmazlığı kaldırılarak yargılanmasının önü açılmıştı.

SORUŞTURMADA YENİ GELİŞME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çelik'in D.K'dan alınan örneklerle karşılaştırılmak üzere geçtiğimiz hafta Ankara Adli Tıp Kurumunda kan ve doku örnekleri alındı. Tuma Çelik'in savcılık tarafından alınan ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi.

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Tuma Çelik soruşturmasında flaş gelişme
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