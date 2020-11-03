Tuma Çelik soruşturmasında flaş gelişme

Mardin Bağımsız Milletvekili eski HDP'li Tuma Çelik'in 31 Mart Yerel Seçim hazırlığında D.K. isimli kadına tecavüz ettiği iddiasıyla hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' suçlamasıyla fezleke düzenlenmiş ve yasama dokunulmazlığı kaldırılarak yargılanmasının önü açılmıştı.



SORUŞTURMADA YENİ GELİŞME



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çelik'in D.K'dan alınan örneklerle karşılaştırılmak üzere geçtiğimiz hafta Ankara Adli Tıp Kurumunda kan ve doku örnekleri alındı. Tuma Çelik'in savcılık tarafından alınan ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi.





Son dakika! Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı | Video