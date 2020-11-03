Türkiye'nin stratejik yol haritasında 5 ana başlık öne çıktı

"SİBER VATAN" KAPSAMINDA YERLİ SİBER GÜVENLİKÇİLER DESTEKLENECEK

Siber güvenlik alanının, ülkemizin bekası ve güvenliği açısından son derece kritik öneme sahip olduğu vurgulanan açıklamada bu konuyla ilgili belirlenen yol haritası ise şu şekilde özetlendi: "Kurul tarafından 'Siber Vatan' kapsamında, yerli ve milli siber güvenlik üreticilerinin desteklenmesi son derece önemli görülmüştür. Yerli ve milli ürünlerimize yabancı ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayacak, firmalarımızın Ar-Ge ve teknolojik anlamda gelişmesine imkân verecek öneriler, çalışmada en ön sıralarda yer almaktadır. Bu kapsamda; siber güvenlik çalışmalarının ulusal boyutta kontrol ve takibinden sorumlu üst yapı mekanizmalarının oluşturulması, kamunun ihtiyaçlarında yerli ürünlerin kullanılmasının teşvik edilmesi, siber saldırılardan fazlasıyla etkilenen KOBİ'lere yönelik güvenlik servislerinin oluşturulması, siber risk poliçesi/sigortası uygulamasının hayata geçirilmesi, siber güvenlik alanına özgü yatırım ve finansman için millî kaynak ve iş modellerinin oluşturulması kritik önerilerden bazılarıdır."

TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİ İÇİN OTOMATİV SEKTÖRÜ DE TEŞVİK EDİLECEK

Tıbbi Cihaz alanında, yerli ve milli çözümler oluşturulmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Kurul kararlarında şu ifadeler dikkat çekti: "Bu çerçevede Kurul tarafından, Covid-19 süreci ve sonrası için ülkemizin kabiliyetlerinin artırılması hedeflenerek, yerli ve milli imkân ve kabiliyetlerimizin geliştirilmesi ve firmalarımızın bölgesel ve küresel anlamda rekabet edebilecek düzeye gelebilmesi için; yabancı ürünlerle rekabet avantajı sağlayacak, fiyat cazibesini artıracak öneriler önceliklendirilmiştir. Sektörde, alım garantisi sunan teşvik modellerinin yaygınlaştırılması, finansman olanak ve çeşitliliğinin artırılması, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin kurulması, elektronik, makine veya otomotiv sektörü firmalarının teknolojik kabiliyetlerinin tıbbi cihaz sektöründe de çift kullanımına yönelik teşviklerin verilmesi özellikle vurgulanmıştır. Yine virüs ve mikroorganizmalara yönelik kültür koleksiyonunun ve gen bankasının oluşturulması ile hücre hattının ve doku bankalarının yerli kaynaklar aracılığıyla oluşturulması ayrıca vurgulanmıştır."

EN KRİTİK BAŞLIKLARDAN BİRİ: İLAÇ VE AŞI

"Milli ilaç ve aşı geliştirilmesine ve üretilmesine yönelik bir seferberliğin başlatılmasına ve bu amaçla; ulusal ilaç ve aşı geliştirme altyapısının güçlendirilmesinin sağlanmasına yönelik hususlar Kovid-19 süreci ile ülkemiz gündemindeki önemini her zamankinden daha fazla korumaktadır. Bu çerçevede Kurul tarafından pandemi süreci ve sonrası için ülkemizin yerli ve milli imkân ve kabiliyetlerinin arttırılmasına yönelik öneriler belirlenmiştir. Firmaların Ar-Ge ve yatırım boyutunda desteklenmesi, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, üretimde kullanılacak hammadde, makine ve teçhizatlarda millileşme adımlarının atılmasının gerekliliği, ilaç ve aşı geliştirilmesi sürecindeki faz çalışmaları ve klinik araştırmaları teşvik edici yöntem ve araçların geliştirilmesi ve nitelikli insan gücünün oluşturulması özellikle vurgulanmıştır. Ayrıca yeni aşı teknolojilerinin geliştirileceği ve Ar-Ge ihtiyaçlarının karşılanacağı, yüksek güvenlikli laboratuvarların ve merkezlerin kurulması önemle zikredilmektedir."