'Vaka artışına kontrol' denetimi!

İstanbul'da koronavirüsle mücadele kapsamında Kovid-19 önlemleri kapsamında toplu taşıma ve işyerlerinde sosyal mesafe ve maske denetimleri sıklaştırıldı. İstanbul'un bir çok ilçesinde düzenli olarak denetimler uygulanarak halkın maske ve sosyal mesafeye uyması için uyarılarda bulunuldu.





İstanbul'de her geçen gün artan Koronavirüs vaka sayısından dolayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde otobüs, dolmuş, ticari taksi ve servis araçlarında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Vaka artışı ile birlikte denetimlerde sıklaştırıldı.





Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam eden polis ekipleri, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde toplu taşımaya yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Denetimlerde trafik polisleri tarafından durdurulan otobüslerde maske ve mesafe konusunda uyarı yapıldı. Sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi.





Koronavirüsün yayıldığı işyerlerinde de ise Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Şişli Belediyesi Zabıta ekipleri kafe ve lokantalarda koronavirüs denetimi yaptı. Mecidiyeköy Meydanı'nda bir araya gelen ekipler, işyerlerinin yasal mevzuatlara uyup uymadıklarını kontrol etti. Çalışanlar ve müşteriler ise sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyarıldı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Son dakika haberler: Tüp bebek ikizlerin yürek yakan son sözleri! Rızabey apartmanından çok acı haber