Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Yılmaz Erbek Apartmanı'ndan acı haber: 3 cansız beden daha çıkarıldı

'ndan acı haber: 3 cansız beden daha çıkarıldı

'in Bayraklı ilçesinde depremde ilk iki katının çökmesiyle yan yatan 'nda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Dün akşam saatlerinden bu yana binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 7'ye ulaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 07:23 Son Güncelleme: 3.11.2020 07:37 ABONE OL
Yılmaz Erbek Apartmanı'ndan acı haber: 3 cansız beden daha çıkarıldı

İzmir'de merkez üssü Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonucunda Bayraklı ilçesinde bulunan Yılmaz Erbek Apartmanı, ilk iki katının çökmesiyle yan yattı. Bir süre vinç desteğiyle ayakta tutulan binanın üst katlarının ekiplerce kontrollü şekilde yıkılmasının ardından, dün akşam saatlerinden bu yana arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı.

Ekipler sabah saatlerinde binanın enkazından 3 kişinin cansız bedenini çıkardı. Ambulansa konulan cenazeler, kimlik tespiti için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.

GECE BOYUNCA 7 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Bu arada dün akşam saatlerinde yeniden arama kurtarma çalışmasının başlatıldığı Yılmaz Erbek Apartmanı'nda enkazından çıkarılan ceset sayısı 7'e ulaştı. Ekipler, arama kurtarma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

SON DAKİKA... Enkazdan 106 can kurtarıldı; 83 milyonun kahramanlık ruhu onlarda

ARKADAŞINA GÖNDER
Yılmaz Erbek Apartmanı'ndan acı haber: 3 cansız beden daha çıkarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA