ABD seçimlerinde SON DAKİKA HABERİ... Biden'ı yıkan haber geldi! Seçim sonucunu etkileyecek eyalette Trump kazandı

ABD seçimlerinde Pensilvanya'da son dakika haberi geldi. ABD Başkanı Donald Trump 21 eyalette seçimi kazandı. 12 eyalette de önde götürüyor. Ancak bir eyalet var ki oradan sabaha karşı gelen haberler adeta bir demokratlar tsunamisi beklediğini söyleyen Joe Biden'ı yıktı ve dengeleri değiştirecek sinyalleri verdi. Amerika halkının önümüzdeki süreçte Başkan olarak görmek istediği ismi belirlediği seçimde sayımlar sürüyor.

Ancak daha kritik bir gelişme oldu ki sabahın ilk saatlerinde Pensilvanya'dan gelen son dakika haberi "Trump öne geçti" demiş, bu haberin ardından kısa sürede de fark açılmıştı.