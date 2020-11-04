ABD seçimlerinde SON DAKİKA HABERİ... Biden'ı yıkan haber geldi! Seçim sonucunu etkileyecek eyalette Trump kazandı

ABD seçimlerinde Pensilvanya'da son dakika haberi geldi. ABD Başkanı Donald Trump 21 eyalette seçimi kazandı. 12 eyalette de önde götürüyor. Ancak bir eyalet var ki oradan sabaha karşı gelen haberler adeta bir demokratlar tsunamisi beklediğini söyleyen Joe Biden'ı yıktı ve dengeleri değiştirecek sinyalleri verdi. Amerika halkının önümüzdeki süreçte Başkan olarak görmek istediği ismi belirlediği seçimde sayımlar sürüyor.
Ancak daha kritik bir gelişme oldu ki sabahın ilk saatlerinde Pensilvanya'dan gelen son dakika haberi "Trump öne geçti" demiş, bu haberin ardından kısa sürede de fark açılmıştı.
İşte ABD seçimlerinden flaş ayrıntılar ve Pensilvanya'dan gelen son rakamlar;
ABD seçimlerinde oy kullanma süreci dün itibarıyla sona erdi. Milyonlarca Amerikalı yerel seçim bölgelerine gitti ve Başkan Donald Trump'ın kalması için ya da Joe Biden'ın Beyaz Saray'a gelmesi için oy kullandı. 2016'da kullanılan toplam oyların %72,8'ine tekabül eden 100 milyondan fazla Amerikalı seçim gününden önce oy kullanma işlemini tamamladı ve sayımlar başladı.
ABD seçimlerinde son durum ne ve tüm dünyanın odaklandığı 2020 Amerika seçim sonuçları kritik eyaletlerde önemli sonuçları getirdi. İşte, ABD seçimlerinde Trump ve Joe Biden'ın oy oranları ve kritik bilgiler...
SON DAKİKA HABERİ BIDEN'I YIKAN HABER PENSİLVANYA'DAN GELDİ
Seçimlerde sayım işlemlerinin sürdüğü Amerika'da ABD medyası, 20 delege çıkaran kritik Pensilvanya eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Başkan Adayı Joe Biden karşısında öne geçtiğini duyurdu.
KISA SÜREDE FARKI 10 PUANA ÇIKARDI
Öte yandan Cumhuriyetçi aday Başkan Donald Trump'ın Biden'ı Pensilvanya'da geçmesinin hemen ardından hızla farkı açarak 10 puanlara kadar çıkardı.
BIDEN'IN KALESİ GİBİ GÖRÜLÜYORDU
Çarpıcı son dakika haberinin geldiği Pensilvanya seçim sonuçları Biden'ı yıkarken bu eyalet Joe Biden'ın kalesi olarak görülüyordu ve seçimin zafer anahtarını kendisine sunacağı iddia ediliyordu.
Her Yerde Türk Platformu Başkan Mustafa Tanyeri ABD'den ve Pensilvanya'dan önemli bilgileri aktardı.
BIDEN GERİYE DÜŞÜNCE BIDEN YANLISI EYALET SAYIMI DURDURDU!
Tanyeri "Yüzde 10'ları bulan fark söz konusu. Eyalet basımı durdurdu! Hatta bunun üzerine sosyal medyada kullanıcılar Biden kendisine oy verilmiş pusula bastırıp buraya mı getirecek dedikodularını döndürmeye başladı. Tabi bu bir alay konusu olarak yapılıyor.
BIDEN'IN ENERJİ POLİTİKASI TERS TEPTİ
Pensilvanya'da enerji politikalarıyla igili Biden'ın açıklamaları ters tepme ihtimali vardı. Öyle oldu. Ayrıca ABD medyası, Ohio eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Başkan Adayı Joe Biden karşısında öne geçtiğini de ilan etti..
SEÇİMİN ANAHTAR EYALETİ
Pensilvanya 20 delege çıkaran ve seçim sonuçlarını etkileyebilecek bir eyalet.
TRUMP KAZANDI DENİLEBİLİR
Kesin sonuç açıklanmasa da mahkemeye gitse de Trump kazanmış gibi duruyor. Ki Biden tarafında da bir kabullenmişlik var zaten. Mishigan da gelmez deniliyordu. yüzde 54'leri buldu Trump burada. O nedenle bu saatten sonra geri dönülemez bir yola girmiş durumda iş.
DEMOKRATLAR KAZANDIKLARI EYALETLERDE BİLE ŞOK YAŞADI
Demokratların garanti olarak gördüğü birçok büyük eyalette de esasında ciddi düşüşler olduğunu görüyoruz. Yani evet favori olduğu birçok noktada kazandı ama demokrat oylarını da düşürdü. New York'ta 20 delegeyi Biden kazanacak ama Biden'ın oyların ciddi düşüş olduğunu görebiliyoruz.
Mustafa Tanyeri'den son dakika yorumu: Demokratlarda ciddi bir travma gözlemliyorum.
BIDEN'IN BU KADAR OY ALMASI BİLE ABD İÇİN UTANÇ VERİCİ
Tabi bu son dakika haberi bize başka bir şey de söylüyor. Bu kadar yolsuzluğa batmış, kendi konumunu kendisi ve ailesinin çıkarına kullanmış 47 yıldır ABD siyasetinde olup başarmış bir işi olmayan biri neredeyse ABD'de başkan olacaktı. Bu nedenle bu kadar oy veren insanların tercihini de eleştirmek gerekiyor. ABD için utanç verici bir durumdur bu. Tabi bu ana akım medyanın, sosyal medya devlerinin Biden'ın arkasında haksız şekilde durmasının, manipüle etme taktiklerinin Biden'a yarayan bir tarafı olmuş.
GENEL OLARAK EN SORUNSUZ SEÇİMLERDEN BİRİ
İlk sayımlar, oy kullanma işlemi için sabah saat 6'da başladı ve Türkiye saati ile 05.00 itibariyle küçük aksaklıklar dışında seçim güvenliği ile ilgili bir sorun yaşanmadı.
Trump twit attı twitter sansürledi. Çevirisi "Biz büyüğüz. Seçimi çalmaya çalışıyorlar. Asla onlara boyun eğmeyeceğiz. Seçim bittikten sonra oy kullanılamaz."
TRUMP'IN KAZANDIĞI DİĞER BAZI EYALETLER
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Connecticut ve Colorado eyaletleri ile başkent Washington DC'yi Demokrat Joe Biden, Arkansas eyaletini ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı. Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Biden Connecticut ve Colorado eyaletleri ile başkent Washington DC'de rakibi Trump'ı yendi. 2016 başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton her iki eyalet ve Washington'da Trump'a karşı kazanmıştı. Washington DC eyalet olmadığı için Kongre seçimlerine katılmazken başkanlık seçimine katılıyor.
270 DELEGEYİ ALAN KAZANIYOR
ABD'de başkanlık seçimlerinde seçim sonucu itibarıyla 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.
Son dakika: ABD seçimleri ile ilgili Joe Biden'dan ilk açıklama: İnancınızı kaybetmeyin bu seçimi kazanacağız