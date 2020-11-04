Babaanne ve 4 torunu Çorum’da toprağa verildi

Depremde yıkılan Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında yapılan çalışmalarda 60 yaşındaki Arefe Yücel ve torunları Lena (4), Vera (6), Diren (3) ve Feda Yücel'in (10) cansız bedenlerine ulaşıldı. Günlerdir enkaz başında bekleyişini sürdüren ve çocuklarından birine ait bebeği elinden bir an olsun bırakmayan anne Nilay Yücel, kızları ve yeğenlerinin ölüm haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Yücel ailesi için memleketleri Çorum'daki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda tören düzenlendi. Cenazede gözyaşları sel olurken, depremde çocuklarını kaybeden Nilay-Deniz Yücel ile Emine Toklu Yücel- Hüseyin Yücel ayakta güçlükle durabildi. Babaanne ve 4 torunu Çorum Kuşsaray Köyü'nde toprağa verildi. Cenazeye Adalet Bakanı Yardımcısı Şaban Yılmaz da katıldı.Yılmaz Erberk Apartmanı enkazından 26 saat sonra kurtarılan Helim Sarı (62) ise tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi.