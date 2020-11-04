DEAŞ'ın uyuyan hücreleri çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında DEAŞ'ın "sözde polis gücü" yapılanmasında görev alan 1'i kadın 3 şüpheli daha yakalandı. Şüpheliler Zeynep C. ile eşi Abbas H. Ankara'da saklandıkları DEAŞ'a ait evde gözaltına alındı. Daha önce de aynı soruşturma kapsamında DEAŞ'ın infazcısı M.B.H.A. ile militanlar A.B.H.C ve B.C.Ş. yakalanmıştı. Şüphelilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerinde eylem planladığı öne sürülmüştü. Son operasyonla aralarında Zeynep C., Abbas H., M.B.H.A., A.B.H.C. ve B.C.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheliden 8'i tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.