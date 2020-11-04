Devlet vatandaşının yanında

İzmir depreminde can kaybı 113'e yükseldi. Enkazlardan 107 kişi sağ olarak çıkartıldı. Yaralanan 1.035 vatandaşımızdan 898'i taburcu edilirken 137 vatandaşın ise tedavisi sürüyor. Yıkılan 17 binadan 13'ünde çalışmalar tamamlanırken, 4 binada da çalışmalar devam ediyor.Deprem sonrasında, 49'u 4 ve üzeri büyüklüğünde toplam 1581 artçı sarsıntı yaşandı. Müdahale ve iyileştirme çalışmaları için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden toplamda 7 bin 880 personel ve 25 arama kurtarma köpeği görevli. Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD ve Kızılay tarafından 4.643 çadır, 64 genel maksat çadırı, 28.574 battaniye, 17.456 yatak, 9.260 uyku seti, 2.657 mutfak seti ve 4 duş-WC konteyner sevk edildi. Aşık Veysel Rekreasyonu Alanı'na 807, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Bornova Eski Şehir Stadı'na 215, Buca Hipodromu'na 194, Buca Stadı'nda 158, Seferihisar Sığacık'a 90 ve muhtelif noktalara 248 adet olmak üzere, İzmir genelinde 2.320 adet çadır kurulumu tamamlandı. Beslenme hizmeti kapsamında, bölgede 330.349 öğün yemek hizmeti sağlandı, 66.464 sıcak ve soğuk içecek, 111 bin su dağıtıldı. Çalışmalar 96 personel, 281 gönüllü ve 42 araç ile sürdürülmekte.Psikososyal destek çalışması kapsamında 385 personel 5.438 kişi ile görüştü. AFAD 13 milyon lira; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizm. Bakanlığı, 10 milyon lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 6 milyon lira kaynak aktardı./SABAH