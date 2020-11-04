En fazla uçuş İstanbul Havalimanı’ndan

Avrupa hava sahasını kontrol eden Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 26 Ekim-1 Kasım haftasındaki istatistiklerine göre; İGA İstanbul Havalimanı geçtiğimiz hafta günlük ortalama 520 hareket sayısı ile Türkiye'de en fazla uçuş gerçekleştirilen havalimanı oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı 414 uçuşla ikinci, Antalya Havalimanı ise 250 uçuşla üçüncü sırada yer aldı.

3 Kasım Salı günü 452 uçuşun gerçekleştiği İstanbul Havalimanı, Amsterdam Schiphol ve Londra Heathrow Havalimanı'ndan sonra Avrupa' da en fazla uçuş gerçekleştirilen üçüncü havalimanı oldu

THY İLK SIRADA

Türk Hava Yolları ise dün yaptığı 541 uçuşla günlük uçuş sayısında Avrupa'da birinci sırada yer aldı. THY'yi 488 uçuşla İrlandalı düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair, 342 uçuşla ise Hollanda Kraliyet Havayolları takip etti.