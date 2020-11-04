İkizlere acı veda

İzmir'deki depremde hayatını kaybeden ikizler Çınar ve Sayla Alpgündüz'ün (16) cenaze töreni yürekleri dağladı. Gözyaşlarına boğulan acılı baba Alican Alpgündüz yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. 'Allah'ım çocuklarımı bırakmam' diye bağıran baba sinir krizi geçirdi. Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında cenazeleri el ele tutuşurken bulunan Çınar ve Sayla Alpgündüz'ün tabutlarının üzerine çok sevdikleri Fenerbahçe formaları ve Karşıyaka atkıları bırakıldı. İzmir'de Seferihisar açıklarında geçen cuma meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Alpgündüz'ün cansız bedenine ulaşılmıştı. Tülin ve Alican Alpgündüz çiftinin evlendikten 5 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen ikizleri Çınar ve Sayla Alpgündüz'ün ölümü aile ve yakınlarını yasa boğdu. İkizler dün Kemalpaşa Cennet Bahçesi Mezarlığı'nda öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.El ele hayatını kaybeden Çınar ve Sayla kardeşlerin cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken anne Tülin Alpgündüz tekerlekli sandalyeye oturdu. Çocuklarının tabutlarını okşayan anne Alpgündüz gözyaşlarına boğuldu. Cenaze töreninde akrabalarının desteği ile ayakta duran baba Alican Alpgündüz'ün 'Çınar'ım' ve 'Sayla'm' diye haykırması yürekleri dağladı. Acılı baba yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilebildi. İkizlerden Çınar pilot, Sayla ise doktor olma hayali kuruyordu. İkizler depreme gelecek hayallerini gerçekleştirmek için evde ders çalışırken yakalandı.