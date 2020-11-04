Son dakika Joe Biden açıklaması! "Bittiğinde ABD'de başkanlığı kazanmış olacağız"

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında yıllardan beri süregelen büyük yarışın son galibi belli oluyor.
Cumhuriyetçilerin adayı şimdiki Başkan Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasında saatlerdir süren Başkanlık yarışında ipi göğüsleyen isim için artık sayılı saatler kaldı.
Son verilere göre Joe Biden, açısından rüzgar değişti ve Biden, Wisconsin, Michigan gibi eyaletlerde liderliği ele geçirmesiyle Trump'a adeta bir şok yaşattı.
Joe Biden'dan SON DAKİKA açıklamaları geldi! İşte açıklamadan satır başları...
ABD başkanlık yarışının Demokrat başkan adayı Joe Biden, "Başkanlığı kazanmak için gereken 270 delegeye ulaşacak kadar eyalet kazanıyoruz. Burada kazandığımızı ilan etmiyorum ama seçimin kazananının biz olacağına inanıyoruz.'' dedi.
Son dakika! Joe Biden kameraların karşısına geçti "Bittiğinde kazanan biz olacağız" | Video
"KAZANDIK DEMİYORUM AMA BİTTİĞİNDE KAZANAN BİZ OLACAĞIZ"
ABD sonuçları henüz kesinleşmeyen seçime kilitlenirken, Biden, başkan yardımcısı adayı Kamala Harris ile Delaware eyaletinde açıklama yaptı.
Bu seçimlerde 150 milyondan fazla Amerikalının oy kullandığını ve Amerikan tarihinde en fazla bu seçimlerde oy kullanıldığını söyleyen Biden, ABD'yi halkın yönettiğini, yetkiyi halkın verdiğini ve ABD başkanın kim olacağına da halkın karar vereceğini ifade etti.
Biden, ''Başkanlığı kazanmak için gereken 270 delegeye ulaşacak kadar eyaleti kazanıyoruz. Burada kazandığımızı ilan etmiyorum ama seçimin kazananının biz olacağına inanıyoruz.'' dedi.
''ZAFERLE ÇIKACAĞIMIZDAN EMİNİM''
Wisconsin'de 20 bin fazla oyla kazandıklarını, Michigan'da 35 bin oy ile önde olduklarını ifade eden Biden, ''Pennsylvania konusunda iyi hissediyorum, posta yoluyla kullanılan oyların yüzde 78'ini alıyoruz.'' diye konuştu.
70 milyondan fazla oya ulaştıklarını söyleyen Biden, seçim tamamlandıktan sonra bölünmüş ülkeyi birleştirme ve iyileştirme sözü verdi.
Biden, ''Zaferle çıkacağımızdan eminim.'' dedi.
BIDEN BİR EYALETTE DAHA KAZANDI
Joe Biden Wisconsin eyaletinde kazandı, eyaletin 10 delegesi Biden'ın hanesine yazıldı.
TRUMP MİCHİGAN'DA OY SAYIMINI DURDURMAK İÇİN DAVA AÇTI
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası, kampanya çalışanlarına Michigan eyaletinde 'oy sayımının yapıldığı merkezlere erişim izni verilmediğini' ve buna bağlı olarak eyalette oy sayımını durdurmak için dava açıldığını duyuruldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya menajeri Bill Stepien, "Başkan Trump'ın kampanyasına, Michigan yasaları tarafından garanti altına alınan oy pusulalarının açılışını ve sayım sürecini gözlemlemek için çok sayıda sayım konumuna erişim hakkı verilmemiştir. Bugün Michigan Mahkemesinde, erişim izni verilene kadar saymayı durdurmak için dava açtık" ifadelerini kullandı.,