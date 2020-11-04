Kafa kesen teröriste talimat veren cani de yakalandı

2017 yılında sahte kimlik ile yakalanan ve tutuklanan, sonrasında hakkında açılan dava ile DAEŞ 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Resmî Belgede Sahtecilik' suçlarından Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıp mahkûm olan ve sonrasında itirafçı olmayı kabul eden İ.Y. örgütün talimatı Suriye'de yürüttüğü faaliyetleri anlatmaya karar verdi. İ.Y.'nin örgüt adına Suriye'de yürüttüğü faaliyetleri kan dondurdu.
"CAN ÇEKİŞMESİN DİYE KAFASINI KESTİM"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturma Bürosunda tarafından ifadesi alınan İ.Y., 'Ben şuan DAEŞ Terör Örgütüne Üye Olmak suçu kapsamında hükümlü olarak cezaevinde bulunmaktayım. 2012 yılında cihat çağrısı üzerine kaçak yollarla Suriye'ye geçiş yaptım. Bana izletilen video 8-9 yıl öncesinde çekilmiş ve bana aittir. Videoda kafasını kestiğim kişiyi yaralı olarak bulduk. Bu sırada can çekiştiğini gördüğümüz kişinin ölmesine yardımcı olmak amacıyla kafasını kestim." diye konuştu.
Savcılıkta kafa keserek bir kişiyi öldürdüğünü anlatan İ.Y., söz konusu eylemin talimatını ise o sırada başlarında yönetici olarak bulunan A.T.'nin verdiğini anlattı. Savcılık tüyler ürperten ifadenin ardından İ.Y.'nin daha önce yargılandığı dosya içerisinde video kaydı bulunan cinayeti itiraf eden şüpheliyi 'Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme' suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk etti. Mahkeme şüpheliyi üzerine atılı suçtan tekrar tutukladı.
İNFAZ EMRİNİ VERENDE TUTUKLANDI
İnfaz emrini veren şüpheli A.T.'nin yakalanması için soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık dijital materyallerde yaptığı incelemede A.T.'nin infaz sırasında İ.Y.'nin başında durduğunu tespit etti. Emniyet güçleri İstanbul'da yaptığı baskınlarda A.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Savcılıkta ifade veren şüpheli üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen A.T., 'Canavarca Hisle ve Eziyet Çektirerek Öldürme Suçuna Azmettirme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 cani hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.