Kafa kesen teröriste talimat veren cani de yakalandı

2017 yılında sahte kimlik ile yakalanan ve tutuklanan, sonrasında hakkında açılan dava ile DAEŞ 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Resmî Belgede Sahtecilik' suçlarından Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıp mahkûm olan ve sonrasında itirafçı olmayı kabul eden İ.Y. örgütün talimatı Suriye'de yürüttüğü faaliyetleri anlatmaya karar verdi. İ.Y.'nin örgüt adına Suriye'de yürüttüğü faaliyetleri kan dondurdu.

"CAN ÇEKİŞMESİN DİYE KAFASINI KESTİM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturma Bürosunda tarafından ifadesi alınan İ.Y., 'Ben şuan DAEŞ Terör Örgütüne Üye Olmak suçu kapsamında hükümlü olarak cezaevinde bulunmaktayım. 2012 yılında cihat çağrısı üzerine kaçak yollarla Suriye'ye geçiş yaptım. Bana izletilen video 8-9 yıl öncesinde çekilmiş ve bana aittir. Videoda kafasını kestiğim kişiyi yaralı olarak bulduk. Bu sırada can çekiştiğini gördüğümüz kişinin ölmesine yardımcı olmak amacıyla kafasını kestim." diye konuştu.