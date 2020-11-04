Diyarbakır, Bingöl, Muş, Elazığ, Batman, Bitlis, Erzurum kırsalını içine alan ve örgütün sözde orta saha diye adlandırdığı bölgedeki üst düzey teröristlerin son iki yılda teker teker öldürülmesi örgütteki çözülmeyi hızlandırdı. Lice kırsalındaki bir operasyonda ele geçen şifrelenmiş el yazısı iki ayrı dokümanın istihbarat birimlerince çözümü yapıldı. Kış öncesi adım atamaz hale gelen çaresizlik içindeki teröristlerin Kandil'e hitaben yazdığı raporda şu ifadeler yer aldı:Direnişin kalesi diye bizi büyük umutlarla gönderdiğiniz Amed sahası (Diyarbakır) ölüm sahası oldu.Azad Farkin (Nevzat Gündüz), Azad Siser (Ekrem Güney), Erhan Garzan, Numan Batman arkadaşların ölümüyle birlikte arazide alan hâkimiyeti ve denetim tümden askerin kontrolüne girdi.Eyalette başıboşluk had safhaya ulaştı. Bu kış çok zorlu geçecek.Operasyonlar nefes aldırmıyor.Hasta ve yaralı arkadaşlar çok zor durumdalar. Bazıları hafızasını ve bilincini kaybetti.Yakalamalar ve tutuklamalardan sonra destek alamıyoruz. Köylerle ilişkiler kopuk.Lojistik ihtiyaçların karşılanması noktasında yetersizlikler var.Halkın inancı da desteği de kalmadı.Telsiz bağlantısı bile yapamadığımız süreçte, Agit Bismil'in uzun zamandan beri eyalette bulunmasına rağmen varlığını hissettirememiştir.