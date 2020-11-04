Operasyonlarda ele geçirilmişti! İçerisinden 86 ölümcül kimyasal çıktı

İstanbul Polisi'nin düzenlediği iki sahte parfüm operasyonundan ölümcül raporlar çıktı. İstanbul Polisi, depo olarak kullanılan dört adreste piyasa değerleri yaklaşık 50 milyon lira olan toplamda 200 bin şişe sahte parfüm ele geçirmişti. Gözaltına alınan 16 şüpheliye "6769 Sayılı Kanuna Muhalefet" gerekçesiyle işlem yapılmıştı. 48 tanınmış markanın taklidi olan ve el konulan sahte parfümler İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderildi ve inceleme altına alındı. Sahte parfümlerle ilgili raporlar hazırlandı.

"AKCİĞERLERE ZARAR VEREBİLİR"

Parfümlerin içerisinde insan sağlığına zararlı olan ve aralarında eter, keton ile alkolün de olduğu 86 ölümcül kimyasal madde tespit edildi. Merdiven altında imal edildikleri saptanan sahte parfümlerin kutularının şebekeler tarafından matbaalarda bastırıldığı ve "Orijinal" süsü verilerek piyasaya sürüldüğü ifade ediliyor. Deride yanmalar, kızarıklık, kaşıntı, baygınlık, alerjik sorunlar, kalıcı cilt hastalıklarına yol açabileceği belirtilen sahte parfümlerin akciğerlere de zarar verebileceği ve aynı zamanda kanser hastalıklarına yol açabileceği de vurgulanıyor.

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